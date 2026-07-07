Catamarca: arrestaron a un hombre y secuestraron un celular en una causa ambiental

La pesquisa vinculada a un allanamiento realizado en una vivienda del Complejo Habitacional Valle Chico incorporó nuevos elementos de interés para la causa que se tramita por una supuesta infracción a la Ley Nacional Nº 22.421 de "Conservación de la Fauna Silvestre".

En el marco de las tareas investigativas que continuaron luego del procedimiento inicial, efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, concretaron nuevas acciones orientadas a reunir elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Durante estas diligencias, los investigadores procedieron al secuestro de un teléfono celular, dispositivo que tendría material de interés para la causa. El elemento incautado quedó incorporado al proceso investigativo, en el marco de las medidas dispuestas para determinar las circunstancias relacionadas con la presunta infracción.

El procedimiento inicial y los elementos incautados

La investigación tuvo como antecedente un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el Complejo Habitacional Valle Chico, donde los efectivos policiales habían incautado distintos ejemplares de fauna silvestre y elementos utilizados para su posible tenencia.

Entre los elementos secuestrados en esa oportunidad se encontraban:

Dos tortugas terrestres.

Catorce aves silvestres.

Cinco jaulas.

Estos elementos fueron incorporados como parte de las actuaciones relacionadas con la presunta violación de la normativa nacional vinculada a la conservación de la fauna silvestre.

El operativo se desarrolló dentro de las tareas llevadas adelante por personal especializado de la División Delitos Culturales y Ambientales, área dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, que continúa interviniendo en la investigación.

Arresto y puesta a disposición de la Justicia

Como parte de las medidas adoptadas durante la continuidad de la pesquisa, los efectivos policiales procedieron al arresto de un hombre de apellido Moya, de 39 años.

Tras la intervención policial, la persona fue trasladada y alojada en una dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, organismo judicial que interviene en la causa.

Desde esa Fiscalía se indicaron las medidas a seguir, mientras continúan las actuaciones destinadas a avanzar en la investigación y analizar los elementos reunidos hasta el momento.