Refuerzan la prevención en el norte de la Capital con operativos integrales

La Policía continúa desarrollando operativos de seguridad en distintos sectores de la Capital con el objetivo de fortalecer las tareas preventivas y mantener una presencia activa en los barrios. En ese marco, numerarios de la Comisaría Octava, junto a diferentes Grupos Especiales de la Institución, llevaron adelante un operativo integral de seguridad en la jurisdicción que comprende el norte de la ciudad.

La intervención se enmarca en una modalidad de trabajo que busca reforzar las acciones preventivas mediante recorridos, controles y presencia policial en distintos puntos de la zona, procurando brindar respuestas a las necesidades de seguridad de los vecinos y fortalecer el vínculo entre la fuerza y la comunidad.

El procedimiento formó parte de una serie de acciones impulsadas bajo los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad, organismos que promueven la continuidad de estos despliegues en distintos sectores de la provincia.

Participación de distintas áreas de la fuerza

El operativo fue ejecutado de manera conjunta entre efectivos de la Comisaría Octava y diferentes grupos especiales de la institución policial, una coordinación que permitió desarrollar un abordaje integral dentro de la jurisdicción.

La participación de diversas áreas de la fuerza responde a una estrategia orientada a optimizar los recursos disponibles y fortalecer la capacidad de intervención en territorio, mediante acciones preventivas y controles desarrollados en forma coordinada.

Tres personas arrestadas al finalizar el operativo

Como resultado de las tareas realizadas durante el despliegue, los efectivos procedieron al arresto de tres personas de sexo masculino. Los hombres fueron identificados por los apellidos:

Galván , de 27 años.

, de 27 años. Juarez , de 30 años.

, de 30 años. Juhel, de 40 años.

Una vez concretados los arrestos, los tres fueron trasladados y alojados en la dependencia policial correspondiente.

De acuerdo con la información oficial difundida, en la sede policial se llevaron adelante las actuaciones de rigor previstas para este tipo de procedimientos, quedando documentadas las intervenciones realizadas por el personal actuante.

Continuidad de las acciones preventivas

La realización de este nuevo operativo ratifica la continuidad de las acciones de prevención impulsadas en distintos sectores de la Capital. La presencia de efectivos policiales y grupos especiales en territorio forma parte de una estrategia que busca mantener un contacto permanente con la comunidad y reforzar los mecanismos de prevención.

Con procedimientos de estas características, la Policía procura consolidar una labor conjunta con los vecinos, promoviendo espacios de cooperación y fortaleciendo las tareas destinadas a contribuir con la seguridad en los distintos barrios del norte de la ciudad.