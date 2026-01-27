Rescatan y liberan a un oso melero hallado en la Capital

Un oso melero fue rescatado, resguardado y posteriormente liberado este martes en el sector este de la ciudad Capital, luego de que una vecina alertara a las autoridades sobre la presencia del animal silvestre a un costado de la calzada, en una zona de intenso tránsito vehicular. El operativo se activó a partir de un llamado al Sistema de Atención de Emergencias SAE-911 y contó con la intervención de efectivos policiales y personal especializado de la Dirección Provincial de Flora y Fauna.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho ocurrió en inmediaciones de la intersección de la avenida Ramón Recalde y la calle Waldino Correa, donde una mujer de 44 años advirtió la presencia del ejemplar y dio aviso inmediato a las autoridades. La situación generó preocupación tanto por el estado del animal como por los riesgos que implicaba su permanencia en un área urbana, expuesto al tránsito y a la interacción con personas.

Tras recibir el requerimiento, numerarios de la Seccional Tercera se constituyeron en el lugar y constataron la presencia del oso melero en la vía pública. De manera preventiva, los efectivos procedieron a resguardar al animal, adoptando las medidas necesarias para evitar que sufriera lesiones y para impedir posibles incidentes que pudieran poner en riesgo a peatones o conductores que circulaban por la zona.

En paralelo, se dispuso un perímetro de seguridad en el sector, con el objetivo de preservar la integridad del ejemplar y garantizar condiciones seguras durante el desarrollo del operativo. La presencia del animal silvestre en un entorno urbano obligó a una intervención rápida y coordinada, a fin de reducir el estrés del oso melero y minimizar cualquier situación de peligro.

Posteriormente, los uniformados dieron intervención a la Dirección Provincial de Flora y Fauna, organismo competente en materia de protección, manejo y conservación de la fauna silvestre. Personal del área de Fiscalización, dependiente de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad —a cargo de Gustavo Quinteros y bajo la órbita del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente— se hizo presente en el lugar para evaluar el estado del animal y definir los pasos a seguir, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.

Una vez en el sitio, el equipo especializado procedió al resguardo del oso melero y le realizó una revisión médica básica para constatar su estado general de salud. Según se informó, el ejemplar no presentaba lesiones visibles ni signos de maltrato, por lo que se determinó que se encontraba en condiciones de ser liberado.

Finalizada la evaluación sanitaria, el animal fue trasladado y liberado en su hábitat natural, en una zona adecuada y segura, lejos del ejido urbano. Desde la Dirección de Flora y Fauna destacaron la importancia de la intervención temprana y la colaboración ciudadana, remarcando que este tipo de avisos permite actuar con rapidez y evitar consecuencias negativas tanto para la fauna silvestre como para la comunidad.

Asimismo, las autoridades reiteraron la recomendación de no intentar capturar, manipular ni ahuyentar animales silvestres que aparezcan en zonas urbanas, y solicitar de inmediato la intervención de los organismos correspondientes. La presencia ocasional de especies como el oso melero suele estar vinculada a la expansión urbana y a la pérdida de su entorno natural, por lo que resulta fundamental reforzar las políticas de conservación y concientización ambiental.