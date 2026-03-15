Violento siniestro vial en Alto Fariñango: un motociclista resultó herido

Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada en la capital, específicamente en el sector de Alto Fariñango, conocido por concentrar una importante actividad nocturna debido a la presencia de locales bailables.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:15, momento en el que, por causas que aún se encuentran bajo investigación, se produjo una violenta colisión entre un automóvil y una motocicleta. El impacto dejó como resultado al conductor del rodado menor con heridas, lo que motivó la intervención inmediata de personal policial y de las autoridades judiciales competentes.

La zona donde ocurrió el siniestro suele registrar un importante movimiento durante la madrugada, especialmente los fines de semana, debido a la presencia de boliches y espacios de recreación nocturna.

El motociclista resultó herido

Como consecuencia del choque, el conductor de la motocicleta sufrió heridas, lo que generó la inmediata asistencia de los servicios de emergencia y la activación del protocolo correspondiente ante un siniestro vial.

Aunque las circunstancias exactas del impacto aún no fueron determinadas, el hecho fue considerado de gravedad debido a la violencia del choque entre ambos vehículos. La investigación busca establecer cómo se produjo la colisión, qué maniobras realizaron los vehículos involucrados y cuál fue la secuencia exacta que derivó en el siniestro.

Una zona con intensa actividad nocturna

El sector de Alto Fariñango, donde se produjo el choque, es reconocido dentro de la ciudad por ser uno de los principales puntos de concentración de la vida nocturna.

Durante la madrugada, especialmente en horarios cercanos a la salida de los locales bailables, el tránsito de vehículos y motocicletas suele incrementarse, lo que genera una circulación constante en las inmediaciones. En ese contexto, el siniestro ocurrido alrededor de las 2:15 de la madrugada se produjo en un momento en el que la zona registra movimiento de personas y vehículos, lo que demandó la intervención inmediata de los organismos de seguridad.