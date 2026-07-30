Rescataron los cuerpos de los siete tripulantes fallecidos en San Juan

Los cuerpos de los siete tripulantes que fallecieron en el accidente del helicóptero ocurrido en Valle Fértil, provincia de San Juan, fueron rescatados y comenzó el operativo de traslado hacia las morgues, en el marco de un procedimiento coordinado por distintas instituciones que intervinieron en la zona del siniestro.

De acuerdo con el último escrito al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno de San Juan informó que desde las primeras horas de este jueves se desarrollaron las tareas en el lugar donde ocurrió el accidente aéreo con el objetivo de concretar el rescate y traslado de las personas fallecidas.

El operativo demandó un importante despliegue de recursos y personal especializado debido a las condiciones del lugar donde quedó la aeronave. Las tareas fueron planificadas para permitir la recuperación de los cuerpos y avanzar posteriormente con su traslado hacia los sitios previstos para las actuaciones correspondientes.

Un operativo coordinado

Las labores de rescate estuvieron a cargo de equipos que trabajaron de manera coordinada en el lugar del accidente. Según informó oficialmente el Gobierno de San Juan, participaron del operativo:

Ministerio Público Fiscal Federal.

Junta de Investigación de Transporte.

Policía de San Juan.

Ministerio Público Fiscal de la provincia.

La intervención conjunta de estos organismos permitió avanzar en las tareas desarrolladas en el departamento Valle Fértil, donde se concentró el operativo desde las primeras horas del jueves.

Las autoridades también señalaron que el procedimiento presentó un elevado nivel de dificultad debido a las características propias del terreno donde ocurrió el siniestro, situación que obligó a extremar las medidas durante el rescate de las víctimas.

Las dificultades del terreno y el traslado de los cuerpos

De manera oficial, las autoridades indicaron que las tareas de rescate "presentan una alta complejidad debido a las características del terreno", lo que convirtió el operativo en un procedimiento de gran exigencia para los equipos desplegados.

Una vez retirados los cuerpos del interior de la aeronave, comenzó una nueva etapa del operativo consistente en el traslado hasta el punto donde se encontraban los vehículos Unimog de Gendarmería Nacional. Posteriormente, esa fuerza quedó a cargo del transporte de los cadáveres hacia las morgueras ubicadas en el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto.

Desde ese lugar, los cuerpos serán derivados posteriormente hacia la ciudad Capital, donde continuarán las actuaciones correspondientes.

No hay una hipótesis firme

Mientras se desarrollan las tareas posteriores al rescate, la investigación sobre las causas del accidente continúa sin una conclusión definitiva. De acuerdo con lo señalado por periodistas locales consultados por este medio, hasta el momento no existe una hipótesis firme acerca de lo ocurrido.

Sin embargo, la principal conjetura que actualmente se analiza es que las condiciones meteorológicas registradas en la zona, particularmente la presencia de neblina y llovizna, pudieron haber afectado el control de la aeronave.

Hasta el momento, esa posibilidad forma parte de las líneas de análisis mencionadas, aunque las circunstancias que provocaron el accidente permanecen bajo investigación.

Quiénes fueron las víctimas

Las autoridades identificaron a las siete personas que perdieron la vida en el accidente ocurrido en Valle Fértil. Las víctimas fueron:

Carlos Heredia , director de Protección Civil de San Juan.

, director de Protección Civil de San Juan. Germán Videla , subjefe de la Policía de San Juan.

, subjefe de la Policía de San Juan. Rubén Castro , jefe de Bomberos de la Policía provincial.

, jefe de Bomberos de la Policía provincial. Jorge Carbajal , jefe de la División Bomberos D-9.

, jefe de la División Bomberos D-9. Matías Valenzuela , piloto.

, piloto. Andrés Bosch , brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias. Rodrigo Aimetta, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

La identificación oficial de los tripulantes permitió avanzar con las tareas posteriores al rescate y con el procedimiento de traslado dispuesto por las autoridades.