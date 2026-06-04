Rescataron a tres a hombres que se extraviaron en Catamarca

Hoy, a las 18:30, la Comisaría Décima Tercera tomó conocimiento, por requerimiento del SAE-911, de un incidente ocurrido en la Quebrada de San Lorenzo, donde tres hombres se habrían desorientado mientras realizaban una caminata y no podían salir del lugar. La rápida intervención policial se activó tras el aviso recibido, evidenciando la coordinación entre los sistemas de emergencia y las fuerzas de seguridad locales.

Al llegar a un sector del camino La Aguada, los efectivos lograron ubicar a Burgos (52), uno de los caminantes, quien relató que aproximadamente a las 14:40 horas había salido a caminar junto a sus dos amigos. Según su testimonio, durante el trayecto se extraviaron y terminaron separándose, lo que generó la situación de emergencia que motivó la intervención policial.

Búsqueda y localización de los extraviados

Ante la información suministrada por Burgos, los uniformados continuaron la búsqueda a pie, adentrándose en la mencionada quebrada. La operación demandó recorrer varios kilómetros en condiciones que, aunque no se detallan, pueden inferirse complejas debido a la dispersión del grupo y las dificultades de señal en la zona.

Durante la pesquisa, los efectivos lograron encontrar a los dos hombres restantes, identificados como Quiroga (48) y Leiva (49). Una vez localizados, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde recibieron asistencia de facultativos médicos del SAME, quienes constataron que se encontraban en buen estado de salud.

Este operativo refleja la eficacia de los protocolos de búsqueda en zonas de difícil acceso y la importancia de la coordinación entre la policía y los servicios médicos de emergencia, asegurando la protección de la integridad física de las personas en riesgo.

Recomendaciones oficiales para actividades al aire libre

Desde la Jefatura de Policía, se reiteró la importancia de tomar precauciones antes de emprender actividades de senderismo u otras que requieran recorrer caminos o zonas con señal limitada o nula para entablar comunicación. Las recomendaciones incluyen:

Avisar a la base policial más cercana sobre la actividad planificada.

sobre la actividad planificada. Indicar los lugares que se pretenden recorrer y el tiempo estimado de permanencia.

y el de permanencia. Mantener contacto o actualizaciones en la medida de lo posible.

Estas medidas son fundamentales para que, en caso de contingencias, se puedan activar los protocolos de emergencia, asegurando la pronta localización y resguardo de quienes participan en actividades al aire libre.

El incidente ocurrido hoy en la Quebrada de San Lorenzo sirve como recordatorio de la importancia de la prevención y la comunicación, así como de la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad frente a situaciones de riesgo. La coordinación efectiva entre los ciudadanos y las autoridades, junto con la asistencia médica inmediata, fue clave para garantizar que los tres hombres regresaran sanos y salvos.