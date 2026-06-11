Rescate en Catamarca: un caballo cayó en una cisterna y fue salvado por la policía

En la mañana de hoy, a las 10:00, la tranquilidad de la localidad de Nueva Coneta, en el departamento Capayán, se vio interrumpida por un suceso inesperado. Un llamado telefónico alertó a los numerarios de la Comisaría de Nueva Coneta sobre un incidente que involucraba a un animal de gran porte.

Según informó la mujer que realizó la denuncia, un equino habría caído en una cisterna de agua ubicada en calle N° 1, entre calles N° 10 y N° 11, en pleno casco urbano de la localidad. La descripción exacta del hecho permitió a los uniformados movilizarse con rapidez y planificar el rescate con los recursos disponibles.

Coordinación y respuesta policial

La intervención policial fue inmediata. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al animal atrapado en la cisterna, lo que planteaba riesgos tanto para el equino como para quienes intentaran auxiliarlo. La operación de rescate exigió un trabajo arduo y coordinado, en el que los numerarios emplearon sus conocimientos y experiencia para garantizar la seguridad del animal y de las personas presentes.

Durante la acción, contaron con la colaboración de un hombre que se encontraba ocasionalmente en la zona, quien asistió activamente en el rescate. La participación de este ciudadano fue determinante para lograr un desenlace positivo, reforzando la importancia de la cooperación comunitaria en situaciones de emergencia.