Robaron una pala, los atraparon y terminaron en la comisaría

Un operativo llevado adelante por personal de la Comisaría Décima Primera culminó con la aprehensión de dos hombres y el secuestro de una herramienta cuya propiedad y procedencia no pudieron ser justificadas por quienes la transportaban.

El procedimiento tuvo lugar en la Manzana "T" del loteo Marcolli, donde los efectivos policiales arribaron en el marco de sus tareas de prevención y control. En ese sector, los uniformados detectaron una situación que derivó en la intervención inmediata del personal actuante.

De acuerdo con la información suministrada, al momento del procedimiento fueron identificados dos sujetos de apellidos Lazarte y Brizuela, de 34 y 35 años de edad respectivamente. Ambos habrían sido sorprendidos mientras llevaban una pala, circunstancia que motivó la actuación policial.

La intervención se desarrolló en el lugar y permitió avanzar con las verificaciones correspondientes respecto del elemento que transportaban los sospechosos.

La herramienta quedó en calidad de secuestro

Durante el procedimiento, los efectivos requirieron información sobre la propiedad y procedencia de la herramienta que era trasladada por los dos hombres. Según se informó, los sujetos no pudieron acreditar la legítima propiedad ni tampoco brindar elementos que permitieran establecer de manera fehaciente la procedencia de la pala que llevaban consigo.

Una vez concretadas las actuaciones iniciales en el lugar, los efectivos avanzaron con la aprehensión de ambos sujetos. Tras la finalización del procedimiento y el traslado de los involucrados, el caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.