Robó dos grifos de bronce de una vivienda: quedó detenido

Un rápido accionar policial permitió la aprehensión de un hombre y el secuestro de elementos que presuntamente habrían sido sustraídos de una vivienda deshabitada ubicada en el norte de la capital. El procedimiento se llevó a cabo luego de una alerta realizada por un vecino de la zona, quien observó movimientos sospechosos en el inmueble y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, el operativo tuvo lugar en la intersección de avenida Los Legisladores y calle Achalay, donde efectivos de la Comisaría Séptima acudieron tras un requerimiento emitido por el SAE-911.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 64 años de edad, quien manifestó haber observado a una persona ingresar a un domicilio deshabitado de la zona. Según relató, el sujeto habría entrado al inmueble con aparentes intenciones de cometer un ilícito, situación que motivó la inmediata intervención policial.

La alerta de un vecino

La actuación policial se inició a partir de la comunicación realizada por el vecino, cuya observación permitió poner en conocimiento de las fuerzas de seguridad una situación que generó sospechas en el sector. Según se informó, el hombre advirtió la presencia de una persona ingresando a una propiedad que se encontraba deshabitada, lo que llamó su atención y lo llevó a informar el hecho.

Tras recibir el requerimiento a través del SAE-911, efectivos de la Comisaría Séptima se dirigieron al lugar para verificar la situación y determinar si efectivamente se estaba produciendo un hecho ilícito.

La rápida respuesta de los uniformados permitió intervenir cuando el sospechoso aún se encontraba dentro del inmueble.

El ingreso al inmueble y la aprehensión

Una vez en el lugar, el personal policial procedió a ingresar a la propiedad señalada para realizar las verificaciones correspondientes.

Durante el procedimiento, los efectivos localizaron a un hombre de apellido Salcedo, de 38 años de edad, quien fue señalado como el presunto autor del hecho investigado. Tras ser reducido y sometido a las medidas de control de rigor, los policías efectuaron un palpado superficial sobre sus prendas de vestir, procedimiento que permitió hallar elementos que serían de interés para la causa.

La intervención se desarrolló en el mismo inmueble donde había sido advertida la presencia del sospechoso, permitiendo a los investigadores reunir los primeros indicios relacionados con el episodio.

Durante el procedimiento, el personal policial encontró entre las prendas de vestir del hombre dos grifos de bronce. Los objetos fueron inmediatamente secuestrados por los efectivos y quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

Luego de concretarse la aprehensión y el secuestro de los elementos encontrados, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. Según se informó, Salcedo fue alojado en la Comisaría mientras avanzan las actuaciones judiciales vinculadas al caso.