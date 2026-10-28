Robó en una farmacia de Catamarca y fue detenido por las cámaras

Efectivos de la Comisaría Cuarta intervinieron ayer por la noche en cercanías de una farmacia ubicada en la intersección de las avenidas Virgen del Valle y Belgrano, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Sosa, de 50 años.

El procedimiento se concretó a las 23:10, luego de que el sujeto habría sido sorprendido a través de las cámaras de seguridad del SAE-911 mientras sustraía elementos del comercio. La intervención policial se produjo a partir de esa situación, que permitió detectar el presunto hecho y avanzar con la actuación en el lugar.

De acuerdo con la información del procedimiento, los elementos que habrían sido sustraídos fueron recuperados y quedaron en calidad de secuestro. Además, los efectivos incautaron otros objetos que el hombre llevaba consigo y sobre los cuales no pudo acreditar su legítima propiedad y procedencia.

Elementos secuestrados y traslado a la dependencia policial

Tras la intervención en las inmediaciones del establecimiento comercial, Sosa fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de las actuaciones derivadas del procedimiento.

El secuestro de los elementos recuperados, junto con los otros objetos que el hombre tenía en su poder sin poder justificar su procedencia legítima, formó parte de las medidas adoptadas por los efectivos de la Comisaría Cuarta.

La intervención se desarrolló en el marco de las actuaciones policiales iniciadas a partir del presunto hecho registrado por las cámaras de seguridad. La situación motivó, además, la participación de las autoridades judiciales competentes para continuar con el trámite correspondiente.

Intervención judicial y denuncia penal

Luego de la aprehensión, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que quedó vinculada a las actuaciones originadas por el procedimiento.

En paralelo, se invitó a la encargada de la farmacia a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N.º 4, con el objetivo de formalizar la presentación vinculada con lo ocurrido en el comercio.