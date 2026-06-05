Robó en una farmacia del centro y terminó en la comisaría

Un operativo policial desarrollado en una de las zonas comerciales más concurridas de la Capital culminó con la aprehensión de una mujer sospechada de haber cometido un ilícito en una farmacia. La actuación fue concretada por efectivos de la Seccional Primera luego de recibir un requerimiento a través del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911).

De acuerdo con la información oficial, los numerarios policiales se dirigieron hasta un comercio farmacéutico ubicado en la esquina de la Peatonal Rivadavia y calle Mate de Luna, donde ya se encontraba controlada la situación por un efectivo policial que cumplía funciones de servicio adicional en el lugar.

Al arribar, los uniformados tomaron intervención en un hecho que había sido detectado dentro del establecimiento comercial y que derivó en la retención de una mujer de apellido Segovia, de 61 años de edad, quien se encontraba señalada como presunta autora de un ilícito cometido en el interior del local.

La detención

Según se informó, cuando los efectivos de la Seccional Primera llegaron a la farmacia encontraron que un policía que realizaba servicio adicional en el comercio tenía ya aprehendida a la mujer involucrada en el hecho.

La presencia del efectivo permitió una actuación inmediata ante la situación detectada dentro del establecimiento, posibilitando que posteriormente se diera intervención al personal policial de jurisdicción para la continuidad de las actuaciones correspondientes. A partir de ese momento se activó el procedimiento previsto para este tipo de casos, con la identificación de la sospechada y la adopción de las medidas judiciales y administrativas de rigor.

Luego de las actuaciones iniciales realizadas en el lugar, la mujer fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, dependencia en la que quedó alojada mientras avanzaban las diligencias dispuestas por las autoridades judiciales competentes.

La intervención de la Fiscalía permitió encauzar el procedimiento dentro del marco legal previsto para este tipo de situaciones, quedando la causa bajo la órbita de la Justicia para la continuidad de la investigación.

La denuncia penal y el avance de las actuaciones

En paralelo a las medidas adoptadas respecto de la mujer aprehendida, las autoridades policiales informaron que se invitó al encargado de la farmacia a formalizar la denuncia penal correspondiente.

Para ello, se dispuso que el responsable del comercio concurriera a la Unidad Judicial N° 1, organismo encargado de recepcionar la presentación formal vinculada al hecho ocurrido en el establecimiento.