Robó una moto, quiso escapar pero terminó detenido

Un procedimiento policial llevado a cabo en una transitada zona de la ciudad Capital culminó con la aprehensión de un hombre y el secuestro de una motocicleta de dudosa procedencia, en el marco de una actuación iniciada tras un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911).

De acuerdo con la información suministrada, personal de la Seccional Primera se constituyó en calle 25 de Mayo, entre las arterias República y San Martín, luego de recibir una alerta que motivó la intervención de los efectivos en ese sector céntrico de la ciudad.

Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a identificar a un sujeto de apellido Romero, de 30 años de edad, quien se encontraba trasladando una motocicleta empujándola por la vía pública. La situación despertó sospechas entre los efectivos actuantes, por lo que se realizaron las averiguaciones correspondientes para determinar la procedencia del vehículo.

La moto sin los papeles

Durante el procedimiento, el hombre no pudo acreditar de manera fehaciente la legítima propiedad ni la procedencia de la motocicleta que llevaba consigo. Se trataba de una Honda XR 150 cc., de colores blanco y rojo, rodado que quedó inmediatamente bajo resguardo policial en calidad de secuestro.

La imposibilidad de justificar la titularidad o el origen del vehículo fue uno de los elementos centrales que derivó en la actuación policial y en las medidas posteriores adoptadas por las autoridades competentes.

Según se informó, los efectivos continuaron con las actuaciones de rigor para preservar el rodado y avanzar con las diligencias correspondientes destinadas a establecer su situación legal.

El detalle que reforzó las sospechas

Uno de los aspectos más relevantes detectados durante la intervención fue el estado en que se encontraba el sistema de encendido de la motocicleta. Conforme a lo informado por fuentes policiales, el vehículo presentaba el tambor de encendido forzado.

Esta circunstancia constituyó un elemento de importancia dentro de las actuaciones realizadas en el lugar, ya que se sumó a la falta de acreditación de propiedad por parte del sujeto interceptado. Ante este escenario, los efectivos actuantes procedieron a adoptar las medidas previstas para este tipo de situaciones, preservando tanto el rodado como los elementos de interés para la investigación.

Una vez finalizado el procedimiento en la vía pública, Romero fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia. La intervención judicial quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que tomó conocimiento de lo ocurrido y dispuso las medidas procesales a cumplimentar en el marco de la causa.