Robó una rueda de una vivienda y la escondió en un descampado: lo atraparon

Un procedimiento realizado por personal de la Policía de la Provincia permitió avanzar en el esclarecimiento de un hecho denunciado en Valle Viejo y recuperar un elemento que había sido sustraído de un domicilio particular.

La actuación policial tuvo origen en una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 10. Según consta en la presentación, un hombre mayor de edad manifestó que una persona habría ingresado a su propiedad y sustraído una rueda para luego darse a la fuga. A partir de esa denuncia, los investigadores comenzaron a desarrollar distintas tareas tendientes a determinar las circunstancias del hecho y localizar tanto el elemento denunciado como a la persona presuntamente involucrada.

La investigación quedó en manos de numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, quienes llevaron adelante averiguaciones orientadas a reunir información y establecer posibles movimientos relacionados con el ilícito denunciado.

El operativo en Pozo El Mistol

Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas tras la denuncia, los efectivos llegaron hasta un descampado ubicado en inmediaciones del cementerio de la localidad de Pozo El Mistol, en el departamento Valle Viejo.

Fue en ese sector donde los policías concretaron un procedimiento que permitió avanzar significativamente en la causa. Durante la intervención, los investigadores detectaron a una persona que reunía características vinculadas a las averiguaciones que se encontraban realizando. De acuerdo con la información oficial, en ese lugar los efectivos sorprendieron a un joven que se desplazaba a bordo de una motocicleta y que transportaba el neumático cuya sustracción había sido denunciada previamente por la víctima.

La localización del elemento denunciado constituyó un punto central del operativo, ya que permitió recuperar el objeto que estaba siendo buscado desde la radicación de la denuncia.

La aprehensión del presunto autor

Durante el procedimiento realizado en el descampado, los investigadores procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Torrico, de 24 años de edad.

Según la información difundida por la Policía, el joven habría sido sorprendido mientras circulaba en una motocicleta Honda XR 150 cc. llevando consigo la rueda denunciada como sustraída. La situación observada por los efectivos derivó en la inmediata intervención policial y en la adopción de las medidas procesales correspondientes, siempre en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia presentada por el damnificado.

La aprehensión del sospechoso permitió poner a disposición de la Justicia a la persona que estaría vinculada con el hecho investigado y avanzar con las actuaciones judiciales pertinentes.

Intervención judicial

Tras la concreción del procedimiento, el joven aprehendido fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales competentes.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que tendrá a su cargo la continuidad de las actuaciones y la evaluación de las medidas procesales que correspondan adoptar en el marco de la investigación.

De esta manera, el procedimiento llevado adelante en Valle Viejo permitió recuperar el elemento denunciado como robado, avanzar en la investigación del hecho y poner a disposición de la Justicia a una persona que estaría presuntamente relacionada con el ilícito denunciado por el damnificado.