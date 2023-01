Rompimos a unos chetos, nos vamos a premiar: la indignante frase de Blas Cinalli tras el crimen

Hoy se lleva a cabo la séptima audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes en enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gessell. Está previsto que declaren 13 personas y que el perito Javier Pablo Laborde, que comenzó ayer, siga dando su testimonio, ya que es mucho el análisis que tiene que hacer sobre los videos de los celulares de los rugbiers.

Además, declararán una criminalista que se hablará de la huella de una zapatilla que la víctima tenía en el rostro, dos personas que fueron testigos de actuaciones en la causa y peritos.

El grupo usado por los rugbiers no fue el único analizado por la Justicia. Se repasó un chat de “El club del Azote”, integrado por 13 personas de Zárate entre las cuales estaba Blas Cinalli, quien a las 5.08 am refirió lo siguiente: “Nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos. Nos vamos al centro a premiar”, escribió y envió una foto grupal donde Laborde solo hace referencia con nombre y apellido a Ciro Pertossi y Máximo Thomsen.

Consultado por Fernando Burlando sobre dónde podría ser la locación, Laborde indica que no la pudo obtener. “La foto no tenía geolocalización, intuyo que podrían estar en la casa”, dijo.

Alguno de los integrantes del chat le contestó: “Representá a Zárate, guacho”.

Cinalli se jacta: “Había un rubio que estaba agarrado a mi tobillo”. Esta frase se conecta con el testimonio de Tomás D'Alessandro quien refirió en su testimonio a que le agarró los tobillos a uno de los agresores.

A las 6.47 am alguien le preguntó: “¿Qué onda Blas, se dieron masa?”.

Cinalli contestó: ”Dos convulsionaron, a uno lo mandamos al hospital, sin signos vitales”.

Minutos después detalló: “Le dimos murra a uno con el Perto, lo recargamos a palos, pero mal. Vinimos corriendo a casa”, contó Cinalli.

“Estás mamado, amigo?”, le pregunta alguien.

“Sí, amigo, desde la tarde”, contestó.

Así, finalizó la declaración de Laborde y la audiencia pasó a un cuarto intermedio.

El tercer celular analizado por el investigador Laborde fue el de Ciro Pertossi. “Para nosotros tenía interés esta conversación”, mantenida con una joven a las 5 AM.

“Nos sacaron, nos agarró la policía y nos soltaron”, le escribió Ciro pasadas las 5 A.

“What, ¿¿qué??”, dijo ella.

“Cuando volvamos les contamos”, contestó él a las 5.18 am.

“No hagan cagadas”, replicó la joven.

Minutos después se registró otra conversación del Ciro Pertossi con una tal “Ana”.

“Ciro, contestame. Ya sé que estabas durmiendo perdón. Machu y Enzo mataron un pibe”, escribió Ana, en referencia a Thomsen y Comelli.

“Estamos bien todos. No pasó nada, no te preocupes”, dijo él

Esa mañana, Ciro Pertossi buscó en Google al menos siete veces los términos: “Villa Gesell Pelea”.

El cuarto teléfono que se analizó en la jornada fue el de Lucas Pertossi. Se encontraron chats y audios del día del hecho.

Para empezar, se proyectó un nuevo video, dentro de la pista del boliche a las 4.10 del 18 de enero. El investigador identificó a varios de los imputados describiendo su forma de vestir, aunque sin nombrarlos. Eran: Matías Benicelli, Ciro Pertossi, Máximo Thomsen y Lucas Pertossi.

Luego, siguió con un video de la pelea, de las 4.36 am, donde identificó al menos tres de los imputados, pero, otra vez, no quiso decir sus nombres. “Si bien puedo describir las ropas y conozco sus nombres, decirlos sería aventurado”, dijo Laborde. Siguió con un video de cuando los retiraron de Le Brique a las 4.38 que Lucas Pertossi filmó con su teléfono y que envió a las 4.41 al grupo “Los Locos”. Recibió dos audios como respuesta, pero el contenido no se entendía debido al sonido ambiente del boliche.

A las 7.53, Cinalli le envía una foto con otros dos (que no fueron identificados) y contestó: “Yo lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores”.