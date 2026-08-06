Sargento de la Policía le salvó la vida a un niño de un año y medio

Una rápida intervención de efectivos de la Policía de la Provincia permitió asistir a un niño de un año y medio de edad que atravesaba una grave emergencia de salud en la ciudad Capital. La actuación del sargento Mario Nieto, numerario de la División Asuntos Judiciales, resultó determinante para desobstruir las vías respiratorias del menor y estabilizarlo antes de que recibiera atención médica especializada.

El episodio se registró a las 10:15 de la mañana de ayer, cuando un hombre de 30 años llegó de manera espontánea al estacionamiento de la base de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, ubicada en calle Tucumán Nº 836, para solicitar ayuda urgente a los efectivos que se encontraban en el lugar.

Según manifestó el hombre a los policías, mientras circulaba en una motocicleta acompañado por su pareja y por su hijo, el niño habría sufrido una convulsión y posteriormente aparentemente se broncoaspiró con leche materna, situación que derivó en una emergencia que requería asistencia inmediata.

La intervención del sargento Mario Nieto

Ante la gravedad de la situación planteada por el padre del menor, los efectivos actuaron de manera inmediata. Fue entonces cuando el sargento Mario Nieto, integrante de la División Asuntos Judiciales, tomó al niño y le practicó la maniobra de Heimlich, procedimiento que permitió desobstruir sus vías respiratorias.

La rápida aplicación de esta maniobra posibilitó que el pequeño recuperara la estabilidad, logrando superar el cuadro de obstrucción respiratoria que presentaba en ese momento.

La intervención se produjo en el mismo lugar donde el padre solicitó ayuda, sin demoras y con la premura que imponía la emergencia.

Traslado inmediato al Hospital de Niños

Una vez estabilizado el menor, el operativo continuó con el traslado hacia un centro asistencial. Los efectivos policiales dispusieron el traslado del niño en una unidad móvil policial, acompañado por su madre, una joven de 27 años, hasta el Hospital de Niños "Eva Perón", donde recibió la atención correspondiente por parte de los profesionales de la salud.

El procedimiento permitió que el pequeño fuera asistido rápidamente en un establecimiento sanitario, donde continuó con la evaluación y atención médica luego de la intervención realizada por el personal policial.

La secuencia de los hechos se desarrolló en pocos minutos y puso de manifiesto la coordinación entre quienes solicitaron ayuda y el personal policial que respondió a la emergencia. El padre del menor decidió dirigirse directamente hacia la base policial para pedir asistencia, mientras que los efectivos presentes reaccionaron de manera inmediata ante el cuadro que presentaba el niño.

La actuación del sargento Mario Nieto fue seguida por el traslado del menor hacia el Hospital de Niños, completando un procedimiento que permitió brindar una respuesta inmediata frente a una situación crítica.