Saujil fortaleció la prevención con una capacitación integral

Durante los días 6 y 7 de abril, el Salón Cultural municipal de Saujil fue escenario de una capacitación integral sobre prevención de incendios, accidentes y primeros auxilios/RCP, una propuesta impulsada por el Concejo Deliberante de Saujil con el objetivo de fortalecer herramientas de respuesta ante situaciones de emergencia.

La actividad se desarrolló a lo largo de dos jornadas consecutivas, en un formato que combinó contenidos conceptuales con instancias de práctica aplicada, permitiendo abordar de manera integral distintos escenarios vinculados a la prevención y la actuación inmediata.

La iniciativa reunió a actores de múltiples áreas, consolidando un espacio de formación interinstitucional con presencia de organismos de seguridad, salud, educación y áreas operativas municipales.

Amplia participación institucional

Uno de los aspectos centrales de la capacitación fue la diversidad de instituciones y sectores que tomaron parte de la propuesta, lo que aportó una mirada amplia sobre la prevención de riesgos y la asistencia en emergencias.

Participaron de las jornadas:

Personal del Hospital Señor del Milagro

Bomberos Voluntarios

Policía de Saujil

Seguridad y Tránsito Municipal

Alumnos de la Tecnicatura en Enfermería

Colegio J. C. Bianchi

EPET N° 8

La presencia conjunta de estos sectores permitió articular conocimientos vinculados tanto al abordaje sanitario como a la respuesta operativa frente a incendios, accidentes y episodios que requieren maniobras de primeros auxilios y RCP.

La participación estudiantil también ocupó un lugar destacado, especialmente a través de los alumnos de la Tecnicatura en Enfermería, del colegio J. C. Bianchi y de la EPET N° 8, integrando a la formación una dimensión pedagógica y comunitaria.

Especialistas de la Policía Federal

La capacitación estuvo a cargo del Comisario Paoli Hernán Javier y de la Cabo Patricia Carrizo, ambos pertenecientes a la Policía Federal Argentina, Cuartel de Bomberos del Aeropuerto "Coronel Felipe Varela".

La participación de los instructores aportó una perspectiva especializada sobre prevención y actuación frente a emergencias, trasladando a los asistentes herramientas concretas para la identificación de riesgos y la intervención inmediata.

La experiencia y pertenencia de los capacitadores al Cuartel de Bomberos del Aeropuerto "Coronel Felipe Varela" permitió dotar a la formación de un perfil técnico orientado a la seguridad y al manejo de situaciones críticas.

Modalidad teórico-práctica

Uno de los puntos sobresalientes de la actividad fue su modalidad teórico-práctica, pensada para que los asistentes no solo incorporaran conceptos, sino que también pudieran ejercitar procedimientos y maniobras en un entorno guiado.

Este formato permitió trasladar los contenidos a situaciones concretas, especialmente en temas sensibles como:

Maniobras de RCP

Respuesta inicial ante accidentes

Actuación frente a principios de incendio

Medidas preventivas en espacios institucionales

La combinación entre teoría y práctica buscó fortalecer la capacidad de reacción de los participantes ante hechos que demanden una respuesta rápida y coordinada.

Declaración de interés legislativo

La relevancia institucional de la propuesta quedó reflejada en la decisión del Honorable Concejo Deliberante de Saujil, que declaró la capacitación de interés legislativo.

La medida subraya la importancia que el cuerpo deliberativo asignó a una actividad centrada en la prevención, la seguridad y la formación comunitaria, en especial por la articulación lograda entre organismos públicos, instituciones educativas y fuerzas de seguridad.

De este modo, las jornadas del 6 y 7 de abril no solo dejaron una instancia de aprendizaje técnico en el Salón Cultural municipal, sino también un antecedente institucional respaldado por el reconocimiento formal del HCD, consolidando una propuesta orientada a mejorar la preparación de la comunidad frente a incendios, accidentes y emergencias que requieran primeros auxilios y RCP.