Se durmió al volante, perdió el control y terminó chocando contra un árbol

Un impactante siniestro vial se registró durante la madrugada de este viernes, cuando un automóvil perdió el control de su marcha y terminó protagonizando una fuerte colisión luego de que, según la información difundida, el conductor se durmiera al volante.

El episodio ocurrió alrededor de las 05.30, momento en el que, por causas informadas en el lugar del hecho, el conductor dejó de controlar el vehículo, provocando una secuencia de impactos que concluyó con importantes daños materiales en el rodado.

De acuerdo con la información conocida, la pérdida de control del automóvil estuvo relacionada con que el conductor se durmió al volante, circunstancia que derivó en el siniestro registrado durante las primeras horas de la jornada.

Una secuencia de impactos tras perder el control

Según se informó, una vez que el vehículo salió de su trayectoria, el automóvil impactó inicialmente contra un montículo de tierra ubicado en la intersección de la avenida Recalde y calle María Varela.

Luego de ese primer impacto, el rodado continuó su desplazamiento hasta terminar chocando contra un árbol, donde finalmente detuvo su marcha.

La secuencia dejó como resultado importantes daños en el vehículo, producto de los dos impactos registrados en el lugar.

El conductor fue trasladado al hospital

El protagonista del hecho fue identificado como Adrián Fernando Lobos, de 50 años, quien se encontraba al mando de un Ford Mondeo de color negro.

Tras el siniestro, el conductor fue trasladado de manera preventiva al Hospital San Juan Bautista La información difundida indica que el traslado se realizó como medida preventiva luego del impacto sufrido durante el accidente.

Como consecuencia del violento episodio, el Ford Mondeo registró daños de consideración, producto de los impactos contra el montículo de tierra y posteriormente contra el árbol. Las consecuencias materiales del siniestro quedaron evidenciadas en el estado en que terminó el vehículo una vez finalizada la secuencia del accidente.

El episodio movilizó a las autoridades competentes, que llevaron adelante las actuaciones correspondientes para documentar las circunstancias del hecho.

Intervino la Unidad Judicial N.º 3

Tras producirse el siniestro vial, en el lugar trabajó personal encargado de realizar las actuaciones de rigor. De acuerdo con la información suministrada, las tareas estuvieron a cargo de la Unidad Judicial N.º 3, que intervino para llevar adelante las diligencias correspondientes relacionadas con el accidente.

La actuación incluyó el procedimiento habitual previsto para este tipo de hechos, con el objetivo de registrar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.