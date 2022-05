Se hacían pasar por censistas para robar en las casas: terminaron detenidos

Dos mujeres y un hombre oriundos de la ciudad de Villazón, Bolivia, fueron detenidos este miércoles por la policía cuando simulaban ser censistas en un barrio de La Quiaca, sin contar con la correspondiente acreditación para trabajar en el operativo, informó la policía.



El hecho ocurrió este miércoles en la calle Jujuy al 400 del barrio Belgrano, de la ciudad fronteriza, cuando las tres personas se presentaron como "censistas" en un domicilio y los vecinos del lugar les solicitaron las credenciales y la documentación que los identifique, los cuales no pudieron exhibir.



Ante esto, uno de los vecinos puso en alerta a personal de la seccional 17 que realizaba recorridos de prevención por la zona.



Cuando arribó la policía, las tres personas estaban solicitando datos al dueño de una casa de ese sector barrial, por lo que fueron detenidos de inmediato, indicó una fuente policial a Télam.



"Al momento no pudieron mostrar la documentaciones ni la ropa que los identificara como personal afectado al Censo, por lo que no pudieron justificar su presencia en el lugar", apuntó.



Posteriormente se estableció que se trataba de tres personas mayores de edad, todos con domicilio en Villazón, Bolivia, por lo que fueron trasladadas a la seccional 17, donde quedaron arrestadas a disposición de la Justicia.



El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) informó que cada censista lleva una pechera con el número 0800-345-2022, donde durante todo el día se podrán realizar consultas y denuncias; además de una credencial identificatoria con su nombre, apellido y número documento, un código QR y una bolsa con el logo oficial del Censo 2022.