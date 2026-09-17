Recuperaron elementos sustraídos de una obra en construcción

Efectivos policiales realizaron un procedimiento en el departamento Valle Viejo que terminó con la aprehensión de dos jóvenes y la recuperación de distintos elementos que habrían sido sustraídos de una obra en construcción ubicada en la zona.

El operativo fue concretado por numerarios de la Comisaría de Villa Dolores, quienes trabajaron conjuntamente con motoristas del Grupo de Acción Motorizada (GAM-Pampa). Los efectivos llegaron hasta las inmediaciones del barrio La Playa, de esa localidad del departamento Valle Viejo, donde procedieron a la aprehensión de dos sujetos identificados con los apellidos Acosta, de 24 años, y Carreño, de 29.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el procedimiento, ambos jóvenes serían los presuntos autores de la sustracción de elementos pertenecientes a una obra en construcción ubicada en la zona. La intervención policial permitió, además, recuperar materiales que quedaron formalmente en calidad de secuestro, como parte de las actuaciones derivadas del procedimiento.

Recuperaron vigas de cemento y bloques

Durante el operativo, los efectivos lograron recuperar distintos materiales que habrían sido sustraídos de la obra en construcción.

Entre los elementos recuperados se encontraban cuatro vigas de cemento de aproximadamente seis metros de longitud cada una, además de catorce bloques. Los materiales fueron secuestrados por los efectivos policiales y quedaron incorporados a las actuaciones correspondientes.

El procedimiento estuvo centrado tanto en la localización de los presuntos autores como en la recuperación de los elementos que habrían sido sustraídos de la obra. La intervención conjunta entre los efectivos de la Comisaría de Villa Dolores y los motoristas del GAM-Pampa permitió concretar las aprehensiones en inmediaciones del barrio La Playa.

Dos aprehendidos

Luego de concretarse las aprehensiones y el secuestro de los materiales, Acosta, de 24 años, y Carreño, de 29 años, fueron trasladados y alojados en la seccional policial.

Las personas quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo desde el cual se indicaron las medidas que debían seguirse en el marco de la investigación. De esta manera, el procedimiento policial quedó sujeto a las disposiciones de la Justicia, que deberá avanzar con las medidas correspondientes para determinar las circunstancias relacionadas con la presunta sustracción de los elementos de la obra en construcción.

La actuación incluyó tres aspectos principales: la intervención de los efectivos en inmediaciones del barrio La Playa, la aprehensión de los dos jóvenes señalados como presuntos autores y la recuperación de los materiales que quedaron bajo custodia en calidad de secuestro.

El procedimiento

El procedimiento se concretó mediante un trabajo conjunto entre personal de la Comisaría de Villa Dolores y motoristas del Grupo de Acción Motorizada (GAM-Pampa).

La presencia de los efectivos en inmediaciones del barrio La Playa permitió avanzar sobre la situación denunciada y localizar a quienes fueron identificados por sus apellidos como Acosta y Carreño. En el mismo marco, los policías recuperaron los materiales vinculados con la obra en construcción: las cuatro vigas de cemento de aproximadamente seis metros y los catorce bloques.

Con las dos personas alojadas en la seccional y los materiales recuperados en calidad de secuestro, las actuaciones quedaron bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.