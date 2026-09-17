Caso INTA: detuvieron a la víctima por amenazar a uno de los acusados del abuso

A días de la nueva audiencia en la que volvió a debatirse la validez de la condena dictada en el conocido caso de abuso del Barrio INTA, el expediente sumó un nuevo episodio judicial que involucra a una de las jóvenes que forma parte de la causa. La presentación fue realizada ante la Unidad Judicial N° 4 por Emmanuel Agüero, quien denunció a Carla Agustina Silva y a dos hombres a los que manifestó no conocer. La acusación está relacionada con un episodio ocurrido durante la madrugada de este jueves y contempla, según el denunciante, amenazas y daños materiales.

El nuevo hecho se produjo mientras continúa pendiente la definición sobre la situación judicial derivada del caso INTA y cuando se aguarda la confirmación o no de una sentencia de diez años. De acuerdo con la denuncia presentada por Agüero, Silva habría llegado hasta un domicilio ubicado en Pasaje Salgado, en inmediaciones de avenida Virgen del Valle Norte, acompañada por dos hombres.

El relato del denunciante

Siempre de acuerdo con lo expresado por Agüero en su presentación judicial, al llegar al domicilio los involucrados comenzaron a amenazarlo, motivo por el cual decidió ingresar al interior de la vivienda. Sin embargo, según su relato, las amenazas habrían continuado desde el exterior. El denunciante sostuvo que quienes se encontraban allí le exigían que saliera de la vivienda, en un contexto que se desarrolló durante la madrugada.

En medio de esa situación se habría producido el episodio que derivó en la denuncia por daños. Agüero manifestó que la mujer tomó una motocicleta que se encontraba estacionada en la vereda y la arrojó contra el suelo. Se trata de una Motomel Bit 110 cc Tunning de color roja, cuyo estado habría resultado afectado como consecuencia del episodio denunciado.

Los daños denunciados

En su presentación, Agüero detalló distintos elementos del rodado que, según aseguró, sufrieron daños. También indicó que un casco de motocross que se encontraba sobre la motocicleta resultó afectado. Entre los daños señalados en la denuncia se encuentran:

Cachas laterales de la motocicleta.

de la motocicleta. Pechera .

. Faros .

. Tanque de nafta .

. Casco de motocross que se encontraba sobre el rodado.

El denunciante sostuvo además que cuenta con fotografías y videos registrados durante el episodio. Según manifestó, ese material habría sido entregado a la Justicia como evidencia para respaldar su presentación.

Intervención policial y detenciones

Luego del episodio denunciado, personal policial se hizo presente en el lugar. Según consta en la presentación, los efectivos procedieron a la aprehensión de Silva, mientras que los dos hombres que la acompañaban se retiraron del domicilio.

Posteriormente, de acuerdo con la información aportada, Silva fue detenida y trasladada a la Comisaría de la Mujer. La información proporcionada también señala que sus acompañantes fueron detenidos tras el episodio. En este punto, el relato inicial de la denuncia indica que los dos hombres se habían retirado del domicilio luego de la llegada del personal policial.

La investigación quedó bajo la intervención del fiscal en turno del Distrito Norte, doctor Dante Ruiz, quien deberá intervenir en las actuaciones derivadas de la nueva presentación.

El nuevo episodio ocurre en medio de una definición judicial

La denuncia adquiere particular relevancia dentro del contexto del expediente porque se produjo cuando todavía se encuentra pendiente una definición sobre la condena relacionada con el caso de abuso del Barrio INTA.

Según la información suministrada, la nueva audiencia se desarrolló un día antes del episodio denunciado y volvió a poner en discusión la validez de la condena. La causa tiene como uno de sus puntos centrales la sentencia de diez años, cuya confirmación o no continúa aguardándose.

El escenario judicial tendrá además una nueva instancia el jueves 24, fecha en la que estaba previsto que la Cámara Penal diera a conocer su veredicto.