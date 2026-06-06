Secuestran casi media tonelada de cocaína en Tucumán e investigan una posible conexión con Catamarca

Un importante operativo contra el narcotráfico permitió el secuestro de 470 kilos de cocaína en la provincia de Tucumán, donde efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron una camioneta que transportaba la droga por la Ruta Nacional 157.

El procedimiento se realizó durante un control vehicular y terminó con la detención del conductor del rodado, un hombre de 60 años que circulaba a bordo de una Toyota Hilux en la que se hallaron cientos de paquetes con la sustancia ilícita.

La droga incautada tiene un valor estimado de 2,3 millones de dólares en el mercado ilegal y representa uno de los secuestros más importantes registrados en la región en los últimos meses.

La investigación quedó a cargo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien adelantó que las pesquisas no se limitarán al transportista detenido, sino que buscarán identificar y desarticular toda la estructura criminal detrás de la maniobra.

"Se avanzará sobre toda la organización", señalaron fuentes vinculadas a la causa, al considerar que el volumen de la carga evidencia la participación de una red dedicada al tráfico de grandes cantidades de estupefacientes.

Sospechas sobre una posible ruta narco por Catamarca

Entre las principales líneas investigativas aparece una hipótesis que involucra directamente a la provincia de Catamarca.

Los investigadores sospechan que el cargamento podría haber ingresado al país mediante una aeronave que habría aterrizado en un campo catamarqueño para descargar la droga. Posteriormente, la sustancia habría sido trasladada por vía terrestre hasta Tucumán, donde finalmente fue interceptada por las fuerzas federales.

Por el momento, esa versión se encuentra bajo análisis y forma parte de las tareas de inteligencia y recolección de pruebas que desarrolla la Justicia Federal para determinar el origen exacto de la carga y reconstruir toda la logística utilizada por la organización.

El avance de la investigación será clave para establecer si existieron pistas clandestinas, colaboradores locales o una red de apoyo que facilitó el ingreso y traslado de la droga en el noroeste argentino.

Mientras tanto, continúan las medidas judiciales y los peritajes sobre la camioneta secuestrada, los teléfonos celulares y demás elementos incautados durante el procedimiento.