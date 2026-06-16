Secuestran en Catamarca una moto "gemela" con numeraciones adulteradas

Hoy, a las 13:20, por requerimiento del SAE-911, personal de la Comisaría Novena y del COEM-Kappa se constituyó en la manzana "G" del barrio San Antonio Sur, en el marco de una intervención que respondió a un hecho de violencia en curso o recientemente consumado.

La activación del protocolo de emergencia permitió una respuesta coordinada y rápida de las fuerzas intervinientes, que se trasladaron de inmediato al lugar señalado por la alerta. Según los datos recabados en el sitio, la presencia policial se produjo a partir de la comunicación de un vecino afectado directamente por la situación.

El relato del hecho: intento de agresión con arma blanca y daños en el inmueble

En el lugar, un hombre de 52 años de edad manifestó a los efectivos que, momentos antes, su hijo habría intentado agredirlo físicamente con un hacha, generando además daños en su inmueble, para luego darse a la fuga.

El relato del damnificado fue el punto de partida para la reconstrucción inicial de los hechos en el terreno. De acuerdo con lo informado, la secuencia incluyó:

Un intento de agresión física con un hacha .

. La producción de daños materiales en el inmueble .

. La posterior fuga del presunto autor del hecho.

Ante esta situación, los uniformados le indicaron al hombre la importancia de radicar la denuncia penal correspondiente en el precinto judicial N° 9, a fin de formalizar la intervención judicial y dar curso a las actuaciones legales pertinentes.

Operativo de búsqueda, aprehensión e incautación del arma

Con las características aportadas por la víctima, el personal policial desplegó de inmediato un recorrido ampliado por la zona con el objetivo de localizar al presunto autor del hecho. Esta etapa del procedimiento se desarrolló en las inmediaciones del barrio San Antonio Sur, donde se intensificaron las tareas de búsqueda.

Como resultado del operativo, los efectivos lograron la aprehensión del supuesto autor del hecho, identificado como un joven de apellido Arreguez, de 25 años de edad.

En el mismo procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro del elemento mencionado, es decir, el hacha que habría sido utilizada en el episodio denunciado. La incautación del objeto se realizó en el contexto de la intervención policial en la zona cercana al lugar de los hechos.

Traslado a dependencia policial y situación judicial

Una vez concretada la aprehensión, el sujeto fue trasladado a la seccional correspondiente, donde quedó alojado en calidad de detenido. Su situación quedó inmediatamente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo encargado de evaluar los pasos procesales a seguir.

De esta manera, el caso ingresó formalmente a la órbita judicial, quedando sujeto a las decisiones que adopte la fiscalía interviniente en relación con la imputación, las medidas cautelares y la continuidad de la investigación.