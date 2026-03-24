Secuestran cuatro toneladas de carbón en un camión atascado en Catamarca

En la noche de ayer, efectivos de la Comisaría de Saujil recibieron un aviso sobre un camión aparentemente atascado en un campo ubicado en la Ruta Provincial N° 46, a la altura del kilómetro N° 75, en las inmediaciones de la localidad de Colpes, departamento Pomán.

Al arribar al lugar, los policías constataron que se trataba de un camión marca Scania que transportaba una importante cantidad de carbón. Según el informe oficial, la carga consistía en doscientas setenta y ocho (278) bolsas de carbón, con un peso aproximado de cuatro toneladas en total.

De inmediato, se notificó a la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, quien instruyó las medidas legales correspondientes para el manejo del caso.

Identificación del propietario

Durante la mañana de hoy, a las 08:00 horas, se presentó en la dependencia policial un hombre de 60 años, oriundo de la Provincia de La Rioja, quien manifestó ser el propietario del camión.

Ante esta declaración, los efectivos solicitaron la documentación del vehículo y la carga, la cual fue presentada y se encontraba en regla. Este paso fue fundamental para determinar las acciones posteriores, aunque el hecho de que el camión estuviera atascado en un campo fuera de la vía principal y con gran cantidad de carbón generó la intervención de las autoridades judiciales y ambientales.

Secuestro y actuación ambiental

A raíz del operativo, se procedió al secuestro de la carga por parte de la policía, siguiendo las indicaciones de la Fiscalía.

Adicionalmente, intervino el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia, organismo que labró las actuaciones de rigor. Esta intervención es clave para garantizar que la manipulación y destino del carbón se realice conforme a las normativas ambientales vigentes, evitando posibles daños al ecosistema local o irregularidades en el transporte de materiales.

El hecho ocurrió en un área rural de difícil acceso, lo que dificultó la movilización del camión y evidenció la necesidad de controles más estrictos en las rutas que conectan localidades como Colpes, en el Departamento Pomán, con otras regiones de la provincia.