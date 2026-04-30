Violencia intrafamiliar en Catamarca: agredió a su propia hermana y fue detenido

Un nuevo episodio de violencia intrafamiliar se registró en el sur de la Capital, donde personal policial debió intervenir de manera urgente tras un requerimiento al sistema de emergencias. De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Comisaría Décima acudieron al barrio Leandro Paz luego de recibir un alerta emitida a través del SAE-911.

Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Tanquia, de 32 años, quien fue señalado directamente por su hermana, una joven de 28 años, como el presunto autor de un hecho de violencia en el ámbito familiar. La situación generó un despliegue inmediato de seguridad ante la gravedad de la denuncia y el riesgo potencial para la víctima.

Agresión y tensión

Durante el procedimiento, el caso adquirió un nivel mayor de complejidad. Según se informó, el sujeto no solo estaba implicado en el hecho denunciado, sino que además habría intentado agredir físicamente al personal policial que intervino en el lugar. Para ello, utilizó un cuchillo, elemento que finalmente fue secuestrado como parte de la evidencia.

Este intento de ataque obligó a los efectivos a actuar con rapidez para controlar la situación, garantizar la integridad de todos los presentes y proceder a la detención del sospechoso. La intervención culminó con el traslado del individuo a la dependencia policial correspondiente.

Actuación judicial

Una vez reducido, el hombre fue alojado en la seccional policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que tomará intervención en la investigación del caso. Este organismo será el encargado de determinar los pasos procesales a seguir en función de los elementos reunidos y la denuncia que eventualmente formalice la víctima.

En paralelo, las autoridades invitaron a la mujer damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género. Este paso resulta fundamental para avanzar en el proceso judicial y garantizar el acceso a las herramientas legales disponibles en este tipo de situaciones.

Asistencia y denuncia

El hecho vuelve a poner en foco la importancia de los canales de asistencia disponibles para víctimas de violencia en el ámbito familiar y de género. En este sentido, se recuerda que existen líneas de contacto habilitadas de manera permanente para brindar contención, orientación y respuesta inmediata.

Entre los principales recursos disponibles se destacan:

Línea 144 : atención especializada para víctimas de violencia de género.

: atención especializada para víctimas de violencia de género. Llamadas gratuitas y anónimas , disponibles en todo el país.

, disponibles en todo el país. Disponibilidad las 24 horas , los 365 días del año.

, los 365 días del año. SAE-911, para emergencias que requieran intervención inmediata de las fuerzas de seguridad.

Estos canales constituyen herramientas clave para la detección temprana de situaciones de riesgo y la activación de protocolos de protección.