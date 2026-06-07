Secuestraron 16 vehículos durante operativos de control

Durante la noche de ayer se desarrolló un importante despliegue de seguridad en el Valle Central y en diferentes departamentos del interior provincial, en el marco de los habituales operativos de prevención y control que lleva adelante la Policía de la Provincia.

Las acciones fueron ejecutadas de manera coordinada por efectivos de distintas dependencias policiales, quienes realizaron controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas en sus respectivas jurisdicciones. El objetivo de estos procedimientos estuvo centrado en reforzar la seguridad, verificar el cumplimiento de la normativa vigente y prevenir situaciones que pudieran afectar el orden público.

Los operativos abarcaron tanto sectores urbanos de la Capital como localidades del interior provincial, lo que permitió una amplia cobertura territorial durante toda la jornada.

Participación de distintas dependencias policiales

Las tareas fueron desarrolladas por numerarios de las Seccionales Segunda y Octava de la Capital, quienes trabajaron conjuntamente con diferentes Grupos Especiales de la Institución. Asimismo, participaron efectivos de:

• La Subcomisaría de Alijilán, departamento Santa Rosa.

• La Subcomisaría de Huillapima, departamento Capayán.

• La Comisaría Departamental Fray Mamerto Esquiú.

• La Comisaría Departamental Santa María.

• La Comisaría Departamental Belén.

La labor coordinada entre las distintas dependencias permitió ejecutar controles simultáneos y reforzar la presencia policial en diversas localidades de la provincia.

Controles vehiculares y recorridos preventivos

En cada una de las jurisdicciones alcanzadas por los procedimientos, los uniformados llevaron adelante tareas de control vehicular destinadas a verificar la documentación correspondiente de conductores y rodados.

De manera paralela, se efectuaron recorridos preventivos en distintos sectores y tareas de identificación de personas, acciones que forman parte de los esquemas de prevención implementados por la fuerza policial.

Los procedimientos permitieron detectar distintas infracciones vinculadas al tránsito y al cumplimiento de las normativas vigentes.

Vehículos secuestrados

Como resultado de los controles realizados, los efectivos procedieron a la incautación de un total de dieciséis vehículos. Según se informó, fueron secuestrados:

• Dos automóviles.

• Catorce motocicletas de distintas marcas y cilindradas.

Entre los automóviles incautados, uno de ellos fue retenido debido a que su conductor registró alcoholemia positiva durante el procedimiento de control. En cuanto a las motocicletas, las medidas adoptadas estuvieron relacionadas con infracciones detectadas durante las verificaciones realizadas por los efectivos policiales.

Una vez finalizadas las actuaciones en cada uno de los controles, los rodados fueron trasladados a las dependencias establecidas para su resguardo.