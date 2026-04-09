Secuestraron un "auto mellizo" requerido por la Justicia en Catamarca

En horas del mediodía, exactamente a las 12:50 de hoy, personal especializado de la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia llevó adelante una intervención en una vivienda ubicada en el barrio Ricardo Guzmán, en la localidad de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú.

El procedimiento se realizó tras la ejecución de tareas propias de su especialidad, en el marco de controles orientados a la detección de vehículos con impedimentos legales o de origen dudoso. En ese contexto, los efectivos policiales procedieron al secuestro de un automóvil Fiat Mobi, de color rojo, luego de constatar que el rodado presentaba un requerimiento judicial vigente.

Verificación física, análisis numérico y detección de irregularidades

Uno de los aspectos centrales del operativo estuvo dado por el proceso de verificación técnica realizado por el personal interviniente. Según se informó, al momento de la inspección se llevó a cabo una verificación física numérica del vehículo, complementada con la consulta en el Sistema Informático correspondiente.

Este doble chequeo permitió a los efectivos policiales establecer una serie de inconsistencias que resultaron determinantes para la continuidad del procedimiento. En particular, a partir del análisis conjunto de los datos relevados, se logró determinar que el rodado en cuestión:

Contaba con un requerimiento judicial activo.

activo. Presentaría características compatibles con un vehículo mellizo .

. Sería presuntamente producto de un hecho ilícito.

La condición de "vehículo mellizo", establecida a partir de la verificación realizada, fue uno de los elementos centrales que motivaron la profundización del procedimiento y la inmediata comunicación a las autoridades judiciales competentes.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Este

Ante los resultados obtenidos durante la inspección y la consulta del sistema, los efectivos de la División Sustracción de Automotores procedieron a dar conocimiento e intervención a la Fiscalía del Distrito Este.