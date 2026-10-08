Secuestraron en el centro de Catamarca un auto con buscado en Capital Federal

La jornada de hoy ha estado marcada por un operativo de seguridad que movilizó a distintas fuerzas provinciales en pleno corazón de la Capital catamarqueña. Exactamente a las 16:10, la maquinaria operativa del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911) se puso en marcha cuando el personal de Monitoreo detectó una situación irregular que requería la intervención inmediata de los agentes en el territorio.

La alerta emitida por las pantallas de vigilancia no tardó en traducirse en acciones concretas sobre el asfalto. Los efectivos policiales asignados a la Comisaría Primera acudieron con celeridad al sector indicado por la central de emergencias, estableciendo un perímetro de control y verificación en la zona urbana para dar con el objetivo señalado por los operadores del sistema de monitoreo.

Localización del Automóvil y Verificación Legal

El despliegue táctico de los uniformados permitió ubicar el vehículo sospechoso con precisión milimétrica. El rodado en cuestión, un automóvil Renault Sandero, se encontraba estacionado sobre la avenida Italia, entre las calles Almagro y Vicario Segura, en la Capital catamarqueña.

Al proceder con las primeras verificaciones de rigor sobre el automóvil, los agentes constataron que el vehículo no se encontraba en una situación administrativa regular. Pesa sobre la unidad un requerimiento Judicial formal, el cual fue dispuesto de manera oficial por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21 de Capital Federal, vinculando de inmediato el bien material a una causa de jurisdicción federal que requería su localización y resguardo en territorio provincial.

Intervención Especializada y Medidas Procesales

Ante la complejidad institucional del hallazgo y la existencia de un requerimiento judicial proveniente de otra jurisdicción, la Comisaría Primera activó los protocolos de cooperación interna correspondientes. De esta manera, se dio inmediata participación a los pares de la División Sustracción de Automotores, un cuerpo técnico especializado en la materia.

Los peritos de dicha división se apersonaron en el lugar de los hechos para llevar adelante las tareas de su especialidad, garantizando la cadena de custodia y los procedimientos técnicos pertinentes sobre el vehículo involucrado. Una vez concluidas estas labores periciales, se procedió al secuestro formal del rodado, retirándolo de la vía pública conforme a los protocolos vigentes.

Finalmente, tanto el automóvil Renault Sandero como las actuaciones labradas quedaron bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde esta instancia judicial se impartieron las directivas pertinentes y se indicaron los pasos a seguir para continuar con el expediente y canalizar el exhorto judicial originado en la Capital Federal.