Semana del Estudiante Catamarca: controlaron más de 7.000 vehículos e identificaron a unas 14.000 personas

En el marco de las actividades previstas por la Semana del Estudiante, la Jefatura de Policía, a través del Departamento Operaciones Policiales, desplegó un amplio operativo de seguridad destinado a acompañar las jornadas de festejos y reforzar las condiciones de prevención en distintos puntos de la provincia.

El dispositivo tuvo como uno de sus principales objetivos prevenir infracciones y garantizar la seguridad de todas las personas, con especial atención sobre los jóvenes y adolescentes que se movilizaron con motivo de las actividades programadas.

La presencia policial se extendió por los principales accesos a El Rodeo y La Puerta, en el departamento Ambato; El Desmonte, en el departamento Fray Mamerto Esquiú; las rutas provinciales N° 4 y 16; Las Rejas, en el sector oeste de la Capital, además de otros puntos considerados estratégicos.

El esquema contempló controles vehiculares, recorridos preventivos e identificación de personas, articulando la intervención de distintas áreas policiales para sostener una presencia permanente en rutas, calles, caminos y espacios donde se concentraron personas.

Miles de vehículos y personas bajo control

De acuerdo con el relevamiento realizado por personal de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, la dimensión del operativo quedó reflejada en la cantidad de controles efectuados durante su desarrollo.

En ese marco, fueron controlados:

7.021 vehículos.

1.119 motocicletas.

Más de 100 colectivos.

Alrededor de 14.000 personas identificadas.

El despliegue permitió concentrar las tareas de prevención tanto sobre quienes circulaban en vehículos particulares como sobre quienes se trasladaban en motocicletas y colectivos, al tiempo que se realizaron identificaciones de personas en los distintos puntos establecidos.

Alcoholemia y secuestros durante los controles

Los controles vehiculares también derivaron en procedimientos concretos ante situaciones que podían comprometer las condiciones de seguridad durante los desplazamientos.

Como resultado de las intervenciones, los efectivos policiales procedieron al secuestro de tres automóviles por alcoholemia positiva, además de una motocicleta y bebidas alcohólicas.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron:

Tres automóviles, por alcoholemia positiva.

Una motocicleta.

24 cajas de vino.

Cinco botellas de otras bebidas alcohólicas.

Estos procedimientos formaron parte del esquema general de controles implementado durante las actividades de la Semana del Estudiante, en un contexto marcado por la circulación de numerosos grupos de jóvenes y adolescentes.

Prevención, recreación y acompañamiento

El operativo no se limitó a los controles sobre el tránsito. A las tareas de prevención se incorporaron actividades recreativas y acciones de acompañamiento, con la participación de personal perteneciente a distintas dependencias de la institución policial.

Entre las áreas que intervinieron se encontró la División Trata de Personas de la Institución, que formó parte del dispositivo desarrollado durante las jornadas.

De esta manera, el esquema buscó combinar la presencia preventiva con acciones de acompañamiento en los espacios donde se desarrollaron las actividades programadas, ampliando el alcance de la intervención policial más allá de los controles estrictamente vehiculares.

Medidas para reforzar la seguridad vial

Otro de los componentes del operativo estuvo relacionado directamente con la prevención de situaciones que pudieran afectar la circulación.

Durante el dispositivo se llevaron adelante distintos procedimientos vinculados con el despeje de animales sueltos que atentaban contra la seguridad vial. La intervención sobre estas situaciones se integró al conjunto de medidas destinadas a reducir riesgos en las rutas y caminos alcanzados por el operativo.

También se implementaron reductores de velocidad, como parte de las acciones tendientes a minimizar la siniestralidad vial. Estas medidas complementaron los controles vehiculares y la presencia preventiva desplegada en los distintos puntos estratégicos.