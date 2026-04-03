Semana Santa en Catamarca: piden extrema precaución al circular por Ruta Provincial 4

La Jefatura de Policía de la Provincia pidió a la comunidad, especialmente a los conductores que circulen por la zona de El Calvario, en la Ruta Provincial N° 4, sector oeste de la Capital de Catamarca, extremar las medidas de precaución durante las celebraciones de Semana Santa.

Desde la fuerza indicaron que se debe conducir con máxima atención, respetar las normas de tránsito vigentes y acatar las disposiciones del personal policial apostado en el lugar. Asimismo, solicitaron reducir la velocidad al atravesar ese sector debido a la gran concurrencia de fieles que se registra en estos días.

El pedido también alcanza a los peatones, a quienes se les recomienda utilizar las banquinas y evitar caminar por la calzada para prevenir siniestros viales. Además, se insistió en la importancia de seguir las indicaciones del operativo de seguridad dispuesto para resguardar a quienes participan de las celebraciones religiosas.