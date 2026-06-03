Sextorsión en Catamarca: denunció que la amenazaron con difundir material íntimo

Una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 10 dio inicio a una investigación que derivó en un procedimiento llevado adelante por personal especializado del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5). La presentación fue realizada por una mujer que manifestó haber sido víctima de la difusión de fotografías y videos íntimos por parte de personas desconocidas.

Según consta en la denuncia, el material habría sido distribuido mediante una aplicación de mensajería, situación que motivó la intervención de los organismos competentes para determinar las circunstancias del hecho y la posible identificación de los responsables. A ello se sumó otro elemento considerado de relevancia para la causa: la denunciante también habría recibido amenazas a través de una red social.

La combinación de ambos hechos —la presunta difusión de contenido íntimo y las amenazas denunciadas— impulsó una serie de tareas investigativas orientadas a reunir elementos de prueba y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Intervención de personal especializado

Tras llevar adelante tareas propias de su especialidad, efectivos de la División Violencia Familiar y de Género, dependientes del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5), desarrollaron distintas diligencias en el marco de la investigación.

El trabajo realizado por los investigadores permitió avanzar sobre una línea de investigación que culminó con la ejecución de una medida judicial en la Capital. En ese contexto, el personal policial se constituyó en un local ubicado sobre la calle Sarmiento al 900, donde se llevó a cabo un registro domiciliario dispuesto en el marco de la causa.

La intervención fue realizada siguiendo los protocolos correspondientes y bajo las directivas impartidas por la Fiscalía de Instrucción N° 3, organismo que supervisa el desarrollo de la investigación y las medidas adoptadas para la obtención de evidencias.

Registro domiciliario y secuestro de elementos

Durante el procedimiento efectuado en el inmueble señalado, los investigadores concretaron el registro domiciliario autorizado judicialmente. La medida contó además con la colaboración de efectivos de la Dirección General de Criminalística y de sumariantes pertenecientes al Precinto Judicial interviniente.

Como resultado de las tareas desarrolladas en el lugar, se procedió al secuestro de un teléfono celular de marca Samsung, elemento que pasó a formar parte de la evidencia reunida en el expediente.

Entre los elementos incautados se encontraban:

Un teléfono celular Samsung.

Las respectivas tarjetas SIM del dispositivo.

La tarjeta de memoria asociada al equipo.

El secuestro de estos dispositivos y componentes tecnológicos reviste especial importancia dentro de la investigación, ya que constituyen elementos que podrán ser sometidos a los análisis y pericias que determine la autoridad judicial competente.

Participación de la Justicia y continuidad de la causa

Una vez finalizado el procedimiento, el teléfono celular y los demás elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente. Desde ese ámbito se impartieron las medidas procesales y operativas que deberán seguirse en el marco de la investigación.

La actuación coordinada entre la División Violencia Familiar y de Género, la Dirección General de Criminalística, los sumariantes del Precinto Judicial correspondiente y la Fiscalía de Instrucción N° 3 permitió concretar una medida considerada clave para el avance de la causa.