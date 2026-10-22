Maradona: las defensas de Perroni y Almirón presentan sus alegatos en la penúltima audiencia

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este jueves con la presentación de los alegatos de clausura de las defensas del coordinador de Enfermería, Mariano Perroni, y del enfermero Ricardo Omar Almirón. La audiencia será la penúltima del proceso y estará centrada en las conclusiones de ambos representantes legales ante el Tribunal.

La instancia llega luego de que otras defensas expusieran sus planteos y solicitaran la absolución de sus representados. En ese contexto, la jornada de este jueves se incorpora a una etapa determinante del debate judicial, en la que los acusados que todavía deben presentar sus argumentos tendrán la oportunidad de dar a conocer sus conclusiones sobre la causa.

Perroni y Almirón son los protagonistas de los alegatos previstos para esta audiencia. Sus defensas expondrán sus posiciones ante el Tribunal, en el marco de un proceso en el que se investiga la muerte del reconocido futbolista y en el que los imputados están acusados por el supuesto delito de homicidio simple con dolo eventual.

La actividad prevista para este jueves no necesariamente marcará el cierre inmediato de las exposiciones, ya que, una vez concluidos los alegatos, podrían producirse nuevas intervenciones de las partes. De acuerdo con el desarrollo previsto para esta etapa, después de las presentaciones de las defensas podrían llegar las réplicas y dúplicas de los acusadores, antes de que los imputados tengan la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras.

Los pedidos de absolución que precedieron a la audiencia

El debate llega a esta instancia después de los pedidos de absolución formulados por las defensas de cuatro de los imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

Las solicitudes de absolución de estos acusados forman parte de los antecedentes inmediatos de la audiencia que tendrá como eje las exposiciones de los representantes legales de Perroni y Almirón.

La presentación de los alegatos constituye una instancia en la que las defensas dan a conocer sus conclusiones ante el Tribunal. En este caso, las intervenciones previstas para este jueves se producen después de las exposiciones de los abogados de Luque y Forlini, quienes protagonizaron parte de la extensa jornada anterior.

La secuencia de audiencias muestra el avance del proceso hacia sus instancias finales. Tras los pedidos de absolución ya formulados y los alegatos que todavía deben exponerse, el debate podría continuar con los intercambios finales entre las partes y las intervenciones personales de los acusados.

Una audiencia que terminó a las 2 de la mañana

La jornada del miércoles concluyó a las 2 de la mañana, después de 14 horas de debate. La extensión de la audiencia estuvo marcada por las exposiciones de las defensas y por los planteos formulados contra las posiciones de la acusación.

Durante esa jornada, Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, apuntó contra la Fiscalía. Su intervención se desarrolló en el marco de los alegatos vinculados con la situación procesal del neurocirujano, cuya defensa había solicitado la absolución.

Por su parte, Nicolás D'Albora, representante legal de Nancy Forlini, sostuvo que Maradona "no fue asesinado". La frase formó parte de los argumentos expuestos durante la audiencia del miércoles, que se prolongó durante 14 horas y finalizó en las primeras horas del jueves.

Las intervenciones de Oneto y D'Albora se produjeron antes de los alegatos que deberán presentar Perroni y Almirón. Así, la audiencia anterior dejó planteadas las posiciones de esas dos defensas, mientras que la nueva jornada estará dedicada a las conclusiones de los representantes legales de los enfermeros.

El desarrollo del miércoles también establece el contexto inmediato para la continuidad del proceso: una extensa sesión, con cuestionamientos a la Fiscalía y una afirmación categórica de la representación legal de Forlini sobre las circunstancias de la muerte del exfutbolista.

Perroni y Almirón, ante el Tribunal

Este jueves, las defensas de Mariano Perroni y Ricardo Omar Almirón tendrán a su cargo la presentación de los alegatos de clausura. Se trata de las exposiciones previstas para la penúltima audiencia del juicio y, por lo tanto, de una instancia relevante dentro del cronograma final del debate.

Ambos imputados están vinculados con el ámbito de Enfermería: Perroni se desempeñaba como coordinador de esa área, mientras que Almirón era enfermero. Sus defensas deberán exponer sus conclusiones ante el Tribunal, en el marco de la investigación por la muerte de Maradona.

La información disponible sobre la audiencia establece quiénes presentarán sus alegatos y en qué momento del proceso se desarrollarán, sin adelantar cuáles serán los argumentos concretos que utilizarán sus representantes legales. Esas conclusiones se conocerán durante las exposiciones previstas para la jornada.

Una vez finalizadas, el procedimiento podría avanzar hacia nuevas intervenciones de las partes acusadoras. Según lo previsto, habría réplicas y dúplicas, instancias en las que podrían responderse los planteos expuestos durante los alegatos.

Réplicas, dúplicas y últimas palabras

Después de los alegatos de clausura de Perroni y Almirón, el juicio podría ingresar en una fase de intercambios finales entre las partes. La previsión contempla la posibilidad de que se desarrollen réplicas y dúplicas de los acusadores, aunque el desarrollo de esas intervenciones dependerá de cómo avance la audiencia.

Posteriormente, los imputados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona tendrían la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras.

Esta instancia permitiría que los acusados intervengan personalmente antes de la conclusión del debate, de acuerdo con la secuencia prevista para las audiencias finales. Sin embargo, la información brindada señala estas actuaciones como posibilidades posteriores a los alegatos, sin confirmar que todas vayan a concretarse durante la misma jornada.

La audiencia de este jueves se presenta así como un paso previo al cierre del proceso, luego de las exposiciones ya realizadas por las defensas de Luque, Cosachov, Díaz y Forlini, y de una jornada anterior que se extendió durante 14 horas.

Con los alegatos de Perroni y Almirón, el debate continuará su recorrido hacia las últimas intervenciones previstas. Las eventuales réplicas y dúplicas, junto con las últimas palabras de los imputados, conforman las etapas que podrían desarrollarse después de las exposiciones de este jueves en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.