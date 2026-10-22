Detuvieron al capataz de la estancia por el presunto femicidio de Nancy Godoy

La investigación por la desaparición de Nancy Estela Godoy, la docente que fue vista con vida por última vez el 7 de octubre en el departamento correntino de Esquina, registró un cambio decisivo en las últimas horas con la detención de Ireneo Zarza, señalado como el presunto autor del femicidio.

La medida fue dispuesta en el marco de la causa que lleva adelante la Justicia de Corrientes, donde los investigadores dejaron de orientar la búsqueda hacia la posibilidad de encontrar a la mujer con vida y profundizan los procedimientos para esclarecer su desaparición.

Zarza se desempeñaba como capataz de la estancia "El Curupí", un predio rural donde funciona la escuela en la que Godoy dictaba clases. Esa relación con el establecimiento y los testimonios incorporados a la investigación forman parte de los elementos que ahora se encuentran bajo análisis judicial.

Según fuentes judiciales, los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González ordenaron la detención de Zarza y de otro hombre de apellido Sandoval. Las medidas se inscriben en una investigación que busca reconstruir las últimas horas de la docente y determinar qué ocurrió en el ámbito rural donde desarrollaba su actividad laboral.

La detención del capataz representa un nuevo capítulo en una causa que ya contaba con otros arrestos y que, a partir de las últimas decisiones judiciales, avanza bajo la hipótesis de un femicidio.

Los testimonios ubican al capataz cerca de la escuela

Uno de los puntos que concentra la atención de los investigadores son los testimonios que ubican a Zarza en un lugar conocido como "puesto tapera", situado a unos 150 metros de la escuela donde trabajaba Godoy.

De acuerdo con esas declaraciones, el capataz solía dormir en ese puesto y habría estado allí durante las horas previas a la desaparición de la docente. La ubicación del lugar y las referencias aportadas por los testigos forman parte de la reconstrucción que intenta establecer los movimientos de las personas vinculadas con el establecimiento rural antes de que se perdiera el rastro de la mujer.

Los mismos testimonios señalan que Zarza acostumbraba beber whisky en ese sitio y que, bajo los efectos del alcohol, se tornaba agresivo. Ese patrón de conducta fue incorporado entre los elementos que sostienen la imputación, aunque su alcance deberá ser evaluado dentro del proceso judicial.

La investigación procura establecer qué sucedió durante las horas previas a la desaparición y determinar la posible participación de cada una de las personas señaladas. En ese contexto, los testimonios, los elementos secuestrados durante los allanamientos y las próximas medidas periciales constituyen líneas de trabajo para los fiscales.

Rosa Leguizamón, bajo sospecha

Otra de las personas que ocupa un lugar central en la investigación es Rosa Leguizamón, quien fue detenida el martes por la noche. Según la fiscalía, la mujer habría mentido a Godoy al asegurarle que nadie de la estancia regresaría a Esquina durante ese fin de semana.

Además, los investigadores sostienen que Leguizamón falseó la fecha de una fiesta de doma que supuestamente iba a realizarse en Sauce y a la que ella tenía previsto asistir. Estas circunstancias son analizadas como parte de las actuaciones destinadas a establecer qué información tenía cada una de las personas relacionadas con la docente y cuáles fueron sus movimientos durante los días que rodearon la desaparición.

Durante el allanamiento de la vivienda de Leguizamón, los investigadores encontraron una campera negra y dos alpargatas que, según la pesquisa, pertenecerían a Nancy Godoy. Las prendas serán exhibidas a los familiares de la docente para que puedan realizar el reconocimiento correspondiente. La identificación de esos elementos constituye una de las medidas pendientes dentro de la investigación.

Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, están acusados de encubrimiento agravado. La causa busca determinar las circunstancias en las que aparecieron las prendas y establecer si los elementos reunidos permiten esclarecer aspectos vinculados con la desaparición.

Cinco personas detenidas en la causa

Con los últimos arrestos, el número de personas detenidas en el expediente asciende a cinco. Entre ellas se encuentra Ernesto Ezequiel Bordón, quien permanece privado de la libertad desde el lunes, acusado de falso testimonio.

Durante el allanamiento de su vivienda se secuestraron distintos elementos que fueron incorporados a la investigación y enviados para la realización de peritajes. El material incautado comprende:

Cuatro cuchillos.

Una camisa.

Una bombacha de campo con manchas rojizas.

Los elementos deberán ser sometidos a los análisis correspondientes para determinar si aportan información relevante para el esclarecimiento del caso.

En paralelo, el abogado de Bordón cuestionó la validez de la declaración de su defendido. Según sostuvo, el testimonio carecería de validez porque el hombre habría sido presionado para declarar. Ese planteo introduce una controversia en torno a una de las declaraciones incorporadas al expediente. Su valoración corresponde al ámbito judicial, donde deberán examinarse los testimonios y los restantes elementos reunidos durante la investigación.

Con cinco personas detenidas, la causa continúa avanzando sobre distintas líneas investigativas, mientras los fiscales buscan precisar las responsabilidades individuales y establecer qué ocurrió con la docente desaparecida.

ADN y nuevos rastrillajes

Entre las próximas medidas previstas, los fiscales realizarán nuevas entrevistas durante la jornada y buscarán obtener muestras de ADN de la hermana y del hijo de Nancy Godoy. El objetivo es contar con material genético que permita realizar cotejos ante un eventual hallazgo de restos humanos. La medida se incorpora a los procedimientos que buscan aportar herramientas para identificar posibles restos y avanzar en el esclarecimiento de la desaparición.

Al mismo tiempo, se profundizan los rastrillajes en la zona, en un escenario en el que la investigación ya se desarrolla bajo la hipótesis de un femicidio.

Las tareas de búsqueda y las diligencias judiciales se complementan con el análisis de los testimonios y de los objetos secuestrados en los distintos allanamientos. Los investigadores intentan reconstruir los movimientos de las personas vinculadas con el establecimiento rural y establecer qué sucedió durante las últimas horas en las que Godoy estuvo con vida.

La toma de nuevas declaraciones también apunta a reunir información que permita contrastar las versiones existentes y precisar las circunstancias que rodearon la desaparición.