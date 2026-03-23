Siniestro en Ruta 38: conductor herido tras chocar contra un guardarrail

Un siniestro vial de consideración se registró en la mañana de este lunes en la Catamarca, cuando un automóvil impactó contra un guardarrail sobre la Ruta Nacional N° 38.

El hecho ocurrió a las 08:10 horas, a la altura del kilómetro 634, en un tramo donde las circunstancias del choque son materia de investigación por parte de las autoridades intervinientes. El vehículo involucrado fue un Fiat Siena de color verde, el que era conducido por Walter Ulises Amador, de 50 años de edad.

Un choque con consecuencias

Por causas que aún se buscan determinar, el automóvil colisionó contra el guardarrail, provocando lesiones de consideración en el conductor.

El impacto generó una rápida intervención de los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para asistir al hombre, quien presentaba un cuadro que requirió atención médica inmediata.

Asistencia médica y traslado

Tras el siniestro, el conductor fue asistido por facultativos médicos del nosocomio zonal, quienes brindaron las primeras atenciones en el lugar o en un centro cercano.

Debido a la gravedad de las lesiones, se dispuso su derivación al Hospital San Juan Bautista, donde continuó recibiendo atención médica especializada.

El traslado refleja la magnitud del impacto y la necesidad de una evaluación más compleja del estado de salud del conductor.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Comisaría Departamental La Merced, quienes llevaron adelante las primeras actuaciones para ordenar la escena y recabar información.

Además, intervinieron peritos de la Dirección General de Criminalística, encargados de realizar los análisis técnicos correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.