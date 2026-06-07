Sofocaron incendio en una vivienda del barrio Los Eucaliptos

Momentos de preocupación se vivieron en el norte de la Capital cuando un llamado telefónico alertó sobre un incendio que se estaba desarrollando en una vivienda del barrio Los Eucaliptos. La situación generó una rápida respuesta por parte de las fuerzas de seguridad, que se dirigieron al lugar para intervenir ante la emergencia y evitar que el fuego se propagara hacia otros sectores del inmueble.

La alerta fue recibida por efectivos de la Comisaría Cuarta, quienes de inmediato se constituyeron en el domicilio señalado para verificar la situación y coordinar las acciones necesarias ante el siniestro.

La vivienda afectada pertenece a una joven mujer de 21 años de edad, quien atravesó momentos de tensión mientras se desarrollaban las tareas destinadas a controlar el foco ígneo.

El incendio se originó en una de las habitaciones

Una vez en el lugar, los uniformados constataron la existencia del incendio y realizaron las primeras evaluaciones de la situación.

De acuerdo con la información suministrada, por causas que aún son motivo de investigación, el foco ígneo se habría originado en una de las habitaciones de la vivienda. La detección del lugar donde comenzaron las llamas permitió a los efectivos dimensionar el alcance del incidente y solicitar de manera inmediata la intervención de personal especializado para evitar que el fuego avanzara hacia otros ambientes del inmueble.

El episodio generó preocupación debido al riesgo que representa cualquier incendio domiciliario, especialmente cuando se desarrolla en espacios cerrados donde el fuego puede propagarse rápidamente y comprometer tanto la estructura de la vivienda como la seguridad de quienes la habitan.

La intervención de Bomberos

Ante la magnitud de la situación, los efectivos de la Comisaría Cuarta requirieron la presencia de personal de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia.

Los especialistas acudieron al domicilio y desplegaron las tareas correspondientes para controlar el incendio. Una vez en el lugar, los bomberos realizaron labores propias de su especialidad, enfocadas en contener el avance de las llamas y eliminar cualquier riesgo de reactivación del fuego.

La intervención permitió controlar la emergencia y finalmente sofocar el foco ígneo, evitando consecuencias mayores dentro de la vivienda.

Como consecuencia del incendio, la vivienda registró daños materiales parciales. Si bien las llamas lograron ser extinguidas, el fuego provocó afectaciones en el sector donde se habría originado el siniestro, generando perjuicios materiales dentro del inmueble.

Investigación para determinar las causas

Uno de los aspectos centrales de las actuaciones posteriores al control de la emergencia está relacionado con la determinación del origen del incendio.

Según se informó oficialmente, las causas que dieron lugar al foco ígneo continúan bajo investigación. Por tal motivo, las actuaciones correspondientes permitirán establecer qué circunstancias desencadenaron el siniestro en la habitación donde se habría iniciado el fuego.