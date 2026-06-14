Sofocaron un incendio en una vivienda de Tinogasta: investigan las causas

Un operativo de emergencia se desplegó en la ciudad de Tinogasta luego de que personal policial fuera alertado sobre un incendio que se estaba produciendo en una vivienda particular. El aviso ingresó a través del sistema SAE-911, lo que motivó la inmediata intervención de efectivos de la Comisaría Departamental Tinogasta.

Los numerarios policiales se constituyeron en un inmueble ubicado en calle Constitución al 1.600, en esa ciudad del departamento homónimo. La propiedad pertenece a un hombre mayor de edad y, al arribar al lugar, los efectivos constataron la existencia de un foco ígneo que afectaba la vivienda.

La rápida respuesta permitió evaluar la situación y coordinar las acciones necesarias para controlar el siniestro, en un contexto en el que resultaba prioritario evitar que las llamas se propagaran y ocasionaran consecuencias de mayor magnitud.

El origen del fuego

De acuerdo con las primeras constataciones realizadas en el lugar, y siempre en el marco de una investigación que continúa en curso, el incendio se habría originado por causas vinculadas a la instalación eléctrica del inmueble.

Si bien las circunstancias exactas que dieron lugar al foco ígneo son materia de investigación, las actuaciones iniciales permitieron establecer esa hipótesis como una de las líneas principales para determinar el origen del siniestro.

Ante esta situación, el personal policial solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al lugar para llevar adelante las tareas específicas destinadas a controlar y extinguir el fuego.

Trabajo de los Bomberos Voluntarios

Una vez en el inmueble, los integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios realizaron labores de su especialidad con el objetivo de sofocar las llamas y evitar mayores daños en la estructura de la vivienda.

Gracias a la intervención de los servidores públicos, el incendio pudo ser controlado y finalmente extinguido. Como consecuencia del siniestro, se registraron daños materiales parciales en la propiedad. Entre los datos confirmados tras el operativo se destacan:

Intervención judicial y medidas dispuestas

Tras las actuaciones desarrolladas en el lugar, tomó conocimiento del hecho la Fiscalía de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial.

Desde el organismo judicial se impartieron las medidas correspondientes para continuar con las actuaciones y avanzar en la determinación de las circunstancias que rodearon el episodio.

De esta manera, el hecho quedó bajo la órbita de la Justicia, mientras se desarrollan las diligencias necesarias para establecer con precisión las causas que dieron origen al incendio ocurrido en la vivienda de la ciudad de Tinogasta.

El procedimiento permitió controlar la emergencia y evitar mayores consecuencias, aunque el inmueble sufrió daños materiales parciales producto de las llamas. En tanto, las actuaciones policiales y judiciales continuarán para esclarecer los detalles del siniestro y completar la investigación iniciada tras el alerta recibido a través del SAE-911.