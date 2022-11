Solo pido más gente para que lo busquen; pasó mucho tiempo y no hay rastros

Las horas siguen corriendo y el paradero del atleta Felipe Lezana continúa siendo todo un misterio. A la búsqueda iniciada el domingo seis, de la que participó más de un centenar de personas, hoy se sumaron medio centenar de cadetes de la Escuela de Oficiales de la policía de la provincia. Sin embargo, el resultado sigue siendo el mismo, ningún rastro de Felipe en más de 30 kilómetros a la redonda del lugar, donde fue la última vez que lo vieron, a dos kilómetros de la llegada en el trazo de la carrera de trail run que se desarrolló el domingo en Concepción, departamento Capayán.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales y judiciales que están al frente de la búsqueda de Lezana, entre el martes y hoy, la búsqueda se centró en un canal de riego que pasaba por las inmediaciones del trazado del recorrido de la carrera que se ubica cerca de un desfiladero en el sector llamado el vía crucis.

Para poder ingresar al cauce del agua, los rescatistas tuvieron que dejar literalmente sin agua por un par de horas a los pueblos de la zona, ya que dicho canal los abastece. La búsqueda fue en el interior del cauce de agua, como así también en unos caños de grandes dimensiones, pero la búsqueda fue negativa.

No se encontró ningún tipo de rastro del atleta. Especialistas indicaron que era desconcertante la situación, ya que a pesar de haber recorrido una y otras vez el terreno, “peinándolo” de arriba para abajo y viceversa, no había rastro de que “Lezana hubiera estado allí en el lugar”.

A esto se debe añadir que el gobernador Raúl Jalil visitó en la tarde de este miércoles la base de rescate que se instaló en el área para conocer in situ el trabajo que se realiza en la búsqueda de Lezana. En esta línea, el mandatario comunicó que se va a solicitar un helicóptero a una provincia vecina para sumar al operativo.

La esposa

Mónica es esposa de Felipe. Desde el día domingo permanece en el lugar cercano al camping donde fue la carrera, junto a sus dos hijas, esperando tener novedades del paradero de su esposo.

Ayer, la mujer dialogó con un medio local y se mostró confiada, aunque angustiada por el tiempo que va transcurriendo y no hay “ningún rastro de Felipe”. Según contó la mujer del operativo, “hay más de cien personas que están buscándolo y ya se recorrió cerca de 30 kilómetros desde donde fue la carrera. Son varias las cuadrillas que están trabajando con perros y demás, pero no hay rastro de Felipe. Están trabajando policías, gente del pueblo y ahora llegaron también unos sobrinos de él con amigos y todos salen a buscarlo, pero siempre junto a gente especializada”, remarcó.

Agregando, “quiero agradecerle a toda la gente que vino, a todos los que rezan por Felipe. Quiero pedirle a la gente que tengan cuidado con lo que escuchan o ven en las redes, hay muchas cosas que no son así, no estamos pidiendo plata, no estamos pidiendo nada.

Solamente al jefe de policía le pedí que busque más gente, para que lo puedan seguir buscando gente especializada, así lo buscan de noche, porque llega un horario que no lo pueden seguir buscando. Ya es mucho el tiempo que estamos esperando, desde el domingo, hoy ya es miércoles y no hay ningún rastro de él.

“El día domingo estábamos yo y mi hija, lo estábamos esperando en la llegada. Yo esperé diez minutos de lo que calculamos, tenía que llevar y como no llegó, le avisé al chico y él le avisó al organizador de la carrera y salieron a buscarlo, pero no lo encontraron. Estaba muy mal en ese momento, estaba muy nervioso, a las 10:15 le avisé. Tengo las llaves en el bolsillo del pantalón, solamente lleva papel higiénico. No llevó nada más que papel”, expresó. Cabe señalar al respecto que, tal como lo publicó este diario, el día lunes al mediodía rescatistas encontraron resto de papel higiénico, el que fue secuestrado y examinado por los peritos, no trascendiendo oficialmente si podrían tener rastro de Lezana o no.

Asimismo, la mujer remarcó: “En ningún momento él llegó a la meta, él salió, pero no llegó a la meta”, desmintiendo así los dichos del secretario de seguridad Martín Miranda, quien aseguró en una entrevista a Radio Valle Viejo, que Lezana había llegado a la meta y luego regresó al circuito nuevamente.

Hipótesis

Por otra parte, la mujer señaló que, para ella, “Felipe se pudo haber desorientado. Para mí se desorientó y (..) solo pido que se lo encuentre y le pido a todas las personas que sigan orando y, a todas las personas que se puedan sumar a la búsqueda para colaborar, lo hagan. Le pido, por favor, al gobernador y a todos (...) que busquen más gente porque la gente se está agotando. Yo solamente quiero más gente, más gente en este lugar para la búsqueda, finalizó.