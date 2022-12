Si bien fueron varios los familiares y vecinos de Silvina Nieva que llegaron con carteles al Juzgado de Control de garantías N°3 para apoyarla y pedir por su libertad, su hermana, al ser consultada por la prensa, manifestó que no serían ellos los que hablarían, sino su abogado.

“No estamos bien para hablar, por eso le pedimos que hablen con nuestro abogado cuando termine la audiencia”, explicó.

Al tiempo que agregó: “Solo puedo decir que mi hermana es inocente. Ella no tiene nada ver con esto. Ella es inocente. Esto es una injusticia”. Por otra parte, una tía de Silvina contó que, según le comento la propia imputada, “él -por el exministro- fue quien la llamó a Silvina el día sábado a su teléfono celular. No sabe para qué la llamó, porque apenas inició la conversación, la llamada se cortó repentinamente, tal como lo dijo ella y consta en el expediente. Ella no lo llamo a él -por la víctima-, sino que él la llamó”.

Además, la mujer contó que Silvina Nieva ya no trabajaba de empleada doméstica en la casa de Rojas: “Hace como dos años que ya no era empleada doméstica, porque el señor -refiriéndose al exministro- le hizo ingresar a trabajar en el gremio de UTHGRA”.

En cuanto al vinculo de pareja que sostiene la fiscalía que tenía Silvina con Rojas, la tía lo negó rotundamente señalando: “Ellos tenían una relación de mucha confianza porque se conocen desde hace mucho tiempo y porque siempre se llevaron bien. Como les digo, él hizo que ella entrara a trabajar en UTHGRA”.

Por otro lado, la tía pidió: “Esperamos que el fiscal Palacios se aparte de la causa. No tenemos ninguna seguridad, ni nosotros, ni la familia del hombre -por Rojas- que haga bien las cosas. Si primero dijo que había muerto por causas naturales y después que era un homicidio”.

“Estos son los funcionarios que ponen a dedo. No saben nada. Todo esto es una injusticia”, remarcó.