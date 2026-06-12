Stinfale apuntó contra Luque: "No era un médico para tocarle la cabeza a Maradona"

Víctor Stinfale, abogado y amigo cercano de Diego Maradona, compareció este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro en el marco del juicio que busca determinar las responsabilidades por la muerte del exfutbolista. Su testimonio se centró en las últimas horas de vida de Maradona, especialmente en la intervención quirúrgica realizada por Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en la causa.

Stinfale relató que, tras observar a Luque en la televisión, se mostró profundamente preocupado por la capacidad del neurocirujano. "Yo le vi la imagen de Luque, no era un médico para tocarle la cabeza a Maradona. Y más aún, lo había visto medio alterado hablando en la televisión. Decía: '¿cómo este tipo a la mañana va a estar así y a la tarde se va a meter en la cabeza de Maradona?'", declaró ante el tribunal.

El abogado recordó también sus últimos contactos con Maradona. Tras verlo en el estadio de Gimnasia durante su cumpleaños número 60, percibió que estaba mal y que había sido trasladado a una clínica de La Plata para estudios. Según Stinfale, el propio Diego le pidió ayuda antes de la operación: "Me están por operar, necesito que me ayudes".

La oposición a la cirugía de Luque

A partir de ese momento, Stinfale comenzó a involucrarse en la planificación del procedimiento. Contactó a Luque, a quien conocía únicamente por sus apariciones televisivas, y cuestionó su capacidad para realizar la cirugía. Según su testimonio:

Luque había reservado el quirófano en la Clínica Olivos .

. Stinfale respondió: "Pará, vos no vas a operar a nadie, no tenés la espalda" .

. Posteriormente, gestionó la participación de los cuatro mejores neurocirujanos de Argentina en el procedimiento.

En cuanto a la coordinación con las hijas de Maradona, Stinfale recordó su conversación con Dalma y Gianinna. Sobre Luque les dijo: "Este muchacho no puede tocar a Maradona". Dalma habría respondido: "Por fin alguien que piensa como yo". Incluso, en un gesto coloquial, preguntó: "¿Le puedo pegar un boleo?", a lo que las hijas respondieron afirmativamente.

Finalmente, se definió la intervención con la participación de los siguientes médicos:

Salas , director del Posadas, designado por Luque.

, director del Posadas, designado por Luque. Rubino , quien dirigió la operación.

, quien dirigió la operación. Sáenz , también presente durante la cirugía.

, también presente durante la cirugía. Luque, quien participó, pero no encabezó el procedimiento.

Stinfale confirmó que fue Rubino quien le informó el resultado, asegurando que "había salido todo bien".

La internación domiciliaria y las críticas al seguimiento médico

Tras la cirugía, Maradona fue trasladado a su residencia en el barrio privado San Andrés, Tigre, donde continuó su recuperación. Stinfale recordó reuniones con familiares y profesionales de la salud para definir la externación, en las que se discutió el apoyo logístico de Swiss Medical y la dinámica de la internación domiciliaria.

El abogado expresó que existían dificultades significativas para controlar médicamente al exfutbolista:

No todos los profesionales podían ingresar a su habitación.

Maradona tenía problemas para despertarse y levantarse por las mañanas.

Stinfale afirmó que, desde su experiencia, algunas decisiones médicas fueron deficientes: "Por lo que escuché, se hicieron muy mal las cosas. Si estaba hinchado y no se lo lleva a un hospital, está mal. Si está hinchado, denle un diurético. Por la experiencia de haber cuidado a mis padres, cada vez que tenían ese problema o les dábamos un diurético o los llevábamos a internar de nuevo".

El estado emocional de Maradona

Finalmente, Stinfale detalló la situación psicológica de Maradona en sus últimos encuentros: "Diego estaba muy bajoneado, lo vi mal. Psicológicamente estaba bajoneado". Atribuyó parte de este estado a conflictos personales con su expareja Rocío Oliva, subrayando que la condición emocional del astro fue un factor relevante en su cuidado médico y seguimiento.