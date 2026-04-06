Tenía medida de restricción y la amenazó: detienen a tío violento

Un procedimiento policial en el sur de la Capital culminó con la aprehensión de un hombre de 49 años y el secuestro de una motocicleta Yamaha YBR 125 cc., luego de una denuncia por insultos y amenazas en un contexto de presunto incumplimiento de medidas restrictivas.

La intervención se activó por requerimiento del SAE-911, que comisionó a efectivos de la Comisaría Segunda hacia un domicilio ubicado en calle Chubut, entre avenida Güemes y calle San Juan.

Al arribar al lugar, el personal policial se entrevistó con una joven mujer de 20 años, quien relató la situación que motivó el pedido de asistencia.

El testimonio de la denunciante

De acuerdo con lo manifestado por la joven, momentos antes se había presentado en la vivienda su tío, un hombre de 49 años, quien contaría con medidas restrictivas. Según el relato brindado a los uniformados, el hombre habría llegado al domicilio vociferando insultos y amenazas dirigidas contra la progenitora de la denunciante, situación que derivó en la inmediata intervención policial.

El episodio quedó enmarcado en una actuación por amenazas y presunta vulneración de restricciones vigentes, dato que fue central para la rápida respuesta del personal interviniente.

Aprehensión inmediata y traslado por jurisdicción

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata del presunto autor del hecho. Luego del procedimiento, el sospechoso fue trasladado y alojado en la Comisaría Quinta, dependencia que corresponde por jurisdicción, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.

Desde ese organismo judicial se ordenaron las medidas a cumplimentar, en el marco de la actuación iniciada a partir de la denuncia y la intervención en el domicilio.