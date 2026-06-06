Tensión y disturbios en la despedida al Indio Solari: enfrentamientos y detenidos en el Obelisco

La despedida al Indio Solari, histórica figura de la música argentina y líder de Los Redondos, reunió a cientos de seguidores en las inmediaciones del Obelisco. La convocatoria surgió luego de conocerse su muerte el viernes y tenía como objetivo rendir homenaje al músico mediante un banderazo organizado por sus fanáticos.

Sin embargo, lo que inicialmente se desarrollaba en un clima de recogimiento y encuentro colectivo terminó derivando en una serie de incidentes que alteraron la jornada. La concentración, que llegó a reunir a más de 300 personas en la zona del Obelisco, se transformó en escenario de enfrentamientos entre grupos de asistentes y efectivos de la Policía de la Ciudad.

Los hechos generaron momentos de tensión en uno de los puntos más emblemáticos de la Ciudad, donde seguidores del artista se congregaron para compartir canciones, recuerdos y muestras de afecto hacia quien fue durante décadas una de las figuras más influyentes del rock nacional.

🔴 Incidentes en el Obelisco: hubo enfrentamientos entre fanáticos del Indio Solari y la Policía de la Ciudad https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/zX4Do1nG7L — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 6, 2026

El origen de los disturbios

Según indicaron fuentes oficiales, los incidentes comenzaron cuando agentes policiales procedieron a incautar bebidas alcohólicas presentes en el lugar. La medida provocó reacciones entre algunos asistentes, quienes comenzaron a arrojar botellas contra el personal de seguridad.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por las fuerzas de seguridad, los disturbios también estuvieron vinculados a la presencia de vendedores ambulantes que comenzaron a instalarse en la zona a partir de las 17 horas.

Los efectivos señalaron que varios vendedores habían ingresado con heladeras repletas de bebidas alcohólicas y que, durante el procedimiento para secuestrar esa mercadería, un grupo de personas respondió lanzando piedras y botellas contra la policía.

La situación fue escalando rápidamente y derivó en una serie de enfrentamientos que obligaron a reforzar el operativo desplegado en el lugar.

[AHORA] En el Obelisco, la policía montó un operativo y desalojó a los fanáticos de "Los Redondos" que homenajeaban al "Indio" Solari en la Plaza de la República: hay al menos 7 detenidos.



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Piedras, corridas y heridos

A medida que aumentaba la tensión, manifestantes presentes en el Obelisco comenzaron a lanzar piedras contra los efectivos policiales. Como consecuencia de esos ataques, dos agentes resultaron heridos, según informaron fuentes oficiales.

Frente al incremento de la violencia, la Policía de la Ciudad implementó distintas medidas para intentar recuperar el control de la situación.

Entre las acciones desplegadas se destacaron:

Formación de cordones de seguridad con escudos.

Avance de efectivos para dispersar a los grupos más conflictivos.

Refuerzo del operativo con la llegada de policías en motocicletas.

Implementación de nuevos cordones de contención.

Arribo de un camión hidrante para colaborar en las tareas de control.

La intervención se desarrolló en la zona de la Plaza de la República, donde la presencia simultánea de manifestantes, vendedores y efectivos generó un escenario de gran tensión.

Durante varios minutos se registraron corridas y movimientos constantes de personas que intentaban alejarse de los focos de conflicto mientras continuaban los enfrentamientos.

El testimonio de una participante

Entre quienes asistieron al banderazo surgieron distintas versiones sobre el momento en que comenzaron los incidentes.

Una joven presente en la convocatoria relató que la situación se mantenía en calma hasta entrada la tarde.

"Estaba todo tranquilo a las 17. La policía vino, le sacaron una birra a una chica y ahí comenzó todo. Después, con los vendedores ambulantes", señaló.

Su testimonio coincide temporalmente con el momento en que comenzaron a aparecer vendedores en la zona y aporta una mirada desde dentro de la concentración sobre cómo se desencadenaron los acontecimientos.

Familias y fanáticos se alejaron para evitar los enfrentamientos

Mientras los incidentes se desarrollaban alrededor del cordón policial, numerosas personas que habían acudido exclusivamente para participar del homenaje optaron por retirarse.

Entre ellas se encontraban familias y seguidores del músico que habían llegado con la intención de formar parte de la despedida colectiva y que decidieron alejarse para no quedar involucrados en los disturbios.

La escalada de violencia, las corridas y el lanzamiento de objetos transformaron el clima del encuentro, obligando a muchos asistentes a abandonar el lugar ante el temor de que la situación continuara agravándose.

El saldo de la intervención

Tras los enfrentamientos y el operativo desplegado por las fuerzas de seguridad, la situación culminó con una dispersión de los manifestantes.

El balance informado por fuentes oficiales incluyó:

Dos efectivos policiales heridos.

Al menos ocho personas detenidas.

Incautación de bebidas alcohólicas y mercadería.

Intervención de refuerzos policiales y un camión hidrante.

Dispersión de la concentración en la zona del Obelisco.

De este modo, una jornada que había sido convocada para despedir al histórico líder de Los Redondos quedó atravesada por episodios de violencia, tensión y enfrentamientos que alteraron el homenaje de cientos de fanáticos reunidos en el corazón de la Ciudad.