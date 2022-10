Testigo declaró que los imputados fueron atacados por más de 20 personas cuando iban en el auto

En la segunda jornada del juicio por jurado popular en el que se ventila el homicidio de Sebastián Chanampa y tiene en el banquillo a Walter Barrera -padre-, Gastón Barrera -hijo-, Gabriel Barrera y Gabriel Lazarte se escuchó a ocho testigos. Durante la mañana el debate debió interrumpirse en dos oportunidades por corte en el servicio de energía eléctrica.

Alrededor de las 9:30 de la mañana, el juez director Luis Guillamondegui abrió la audiencia y pasaron a la sala los primeros tres testigos de la jornada. Daniel Tebes, cuñado de la víctima, Sebastián Chanampa; Marta y Claudio Eduardo Chanampa, hermano de Sebastián.

A líneas generales, los tres testigos contaron al jurado lo que pasó aquel fatídico 18 de noviembre del año 2020.

Tebes fue el primero en sentarse ante el jurado. El hombre recordó que estaban en la casa de Chanampa en el barrio Santa Marta, cuando llegaron los imputados, descendieron del auto y amenazaron a todos, dándole muerte a Sebastián con el arma de fuego.

Antes de retirarse de la sala, Tebes se dirigió al jurado y les dijo: “Los imputados destruyeron a una familia”, “espero que hagan justicia” y se retiró.

Luego, fue el turno de Mirta Chanampa, quien también estuvo presente en el lugar cuando llegaron los imputados y relató que Walter Chanampa bajó muy alterado del auto con el arma en la mano. También dijo que los otros imputados tenían armas y, uno de ellos, algo como un machete.

Contó también que, además del disparo que terminó con la vida de Sebastián, se efectuaron dos más. Uno “rebotó” al lado de su pie y, el otro, quedó incrustado en un portón.

Luego se escuchó a Claudio, con quien Sebastián se fue al descampado luego de que, por una pelea en el stud, los imputados se fueran y luego volvieran allí a buscarlos.

En cuanto a la pelea que allí ocurrió, el testigo dijo que Lazarte le pegó a su hermano Sebastián y le hizo perder una pieza dentaria.

Sin energía

Luego fue el turno del testigo Luis Pachado, quien es efectivo policial. Su testimonio debió interrumpirse en dos oportunidades por cortes en el servicio eléctrico y, como el debate debe ser gravado en su totalidad, el interrogatorio de las partes fue muy rápido.

En apretadas síntesis, el testigo fue el policía que estaba de guardia en la comisaría de Sumalao cuando el imputado Walter Barrera sufrió una descompensación en su estado de salud, con un sangrado importante en la nariz, que ocasionó que fuera llevado al hospital por personal del SAME y, luego, se le diera la prisión domiciliaria.

Lesión que, en su alegato de apertura, las defensas indicaron fueron provocadas por la víctima, cuando fue atacado y defendió su vida.

A la siesta

Al retomar el cuarto intermedio a las 14:30 horas, el médico de policía Sergio Andrada declaró y, al referirse a las lesiones de los imputados, indicó que las heridas que presentaba Lazarte en las falanges de sus dedos eran heridas defensivas, cuyo origen podría ser un machete o un palo.

Luego se escuchó a las testigos Marcela Varela y Sonia Utrera.

La primera le contó al jurado que iba junto a su hija en la moto, cuando se detuvo en la esquina de la casa de Sebastián Chanampa y vio cuando un auto gris que circulaba por enfrente del domicilio fue rodeado por un grupo de 20 personas, más o menos, que estaban en la esquina y comenzaron a golpearlo. Recordó que vio cuando estas personas abrieron la puerta del conductor del auto y una persona salió corriendo.

Dijo también que, por esa misma puerta, a preguntas de la fiscalía, sacaron a otra persona con toda la cara ensangrentada.

Cuando lo sacaron del auto vinieron más personas que traían palos y piedras. Y, señaló al jurado, escuché que gritaban “trae el fierro, trae el fierro” y, luego, un disparo.

Me asusté cuando escuché el tiro y me fui, fue todo lo que vi, no sé a qué se referían con “fierro” ni quién realizó el disparó.

Finalmente, la testigo Sonia Utrera declaró. La mujer dijo que conoce al imputado Walter Barrera, porque trabajaba para el padre de este, Antonio Barrera.

En la sala, Utrera dijo que el día del hecho fue a la tienda, donde trabajaba para el padre del imputado Barrera, a cobrar un dinero porque tenía a su papá enfermo. Afirmó que estaba en una moto junto a su nieta, cuando vio a Walter Barrera caminar con la cara ensangrentada, tomándose con las manos y pidiendo que lo ayuden. Lo vio que cruzó hasta el supermercado chino y se paró al lado del policía que cumple ahí adicional.

Detrás de él, vio que venía un hombre mayor con un machete en la mano y varias personas que tenían piedras y palos en las manos. También vio a otro hombre -quien sería Lazarte- que tenía lastimada la mano y perdía mucha sangre. Él también se cruzó al super de los chinos y se paró al lado del policía.

“De allí, me fui porque me asusté, estaba con mi nietita y me fui”, manifestó.

Concluida la ronda de testigos, el juez director del proceso pasó a un cuarto intermedio para hoy a las 9 de la mañana.

Para la audiencia está prevista la declaración de más testigos y, al mediodía, se prevé que declararen dos de los cuatro imputados.

Según adelantó el magistrado, espera que mañana se pueda concluir con los testigos del debate para que el día jueves 27 las partes expongan sus alegatos de clausura y el jurado pase a deliberar el veredicto.