Tío y sobrino fueron declarados culpables de abusar de una joven en un motel

El juicio por el abuso sexual cometido el 1 de noviembre de 2024 en un motel de Valle Viejo concluyó con un veredicto de culpabilidad para los dos imputados. Tras tres jornadas de audiencia en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, ubicada sobre avenida Colón, el jurado popular determinó que Héctor Alfredo Frías, de 31 años, y Rodrigo Antonio Frías, de 23 años, son responsables del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

El crimen fue calificado con agravantes por la pluralidad de intervinientes y por causar grave daño a la salud de la víctima, y ambos fueron considerados coautores. La ley contempla para estos delitos penas que oscilan entre ocho y 20 años de prisión efectiva, y el monto exacto de la condena que deberán cumplir en el penal de Miraflores se definirá el próximo lunes.

Contexto del hecho: un ataque tras Halloween

Según la investigación, el ataque ocurrió luego de que la joven participara en un festejo por Halloween. Tras la celebración, se dirigió con Rodrigo Antonio Frías, el menor de los imputados, a un motel ubicado sobre la Ruta 33 en Valle Viejo.

En ese lugar, la víctima fue engañada por el joven y encontró presente a su tío, Héctor Alfredo Frías. Allí, según los registros del caso, ambos procedieron a abusar sexualmente de la joven de manera salvaje, provocándole lesiones graves en la zona genital. El ataque fue tan severo que requirió la internación inmediata de la víctima en la Maternidad Provincial, donde posteriormente debió someterse a una intervención quirúrgica.

Este contexto revela no solo la preparación y planificación del hecho, sino también la participación activa de ambos imputados, lo que consolidó la calificación de coautores en el fallo judicial.

Próximas etapas

El tribunal fijó el anuncio oficial de la condena para el próximo lunes, cuando se definirá la duración exacta de la pena dentro del rango establecido por la ley. Este momento será clave para establecer precedentes en casos de abuso sexual agravado y reforzar la percepción de justicia en delitos de alta gravedad que involucran daño físico y psicológico a la víctima.