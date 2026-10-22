Tragedia en Belén: un hombre de 83 años y una mujer de 80 murieron tras un vuelco

Un siniestro vial fatal ocurrido este mediodía en la localidad de La Ciénaga, departamento Belén, dejó como saldo dos personas fallecidas. El hecho se registró a las 12:45 de hoy, sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura del kilómetro 4.118, donde un automóvil volcó a un costado de la banquina por causas que todavía se tratan de establecer.

Las víctimas fueron identificadas como Guillermo Antonio García, de 83 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, e Isabel Irmingard Ritter, de 80 años, de nacionalidad alemana. Ambos se desplazaban en un automóvil Honda HR-V de color blanco cuando, por circunstancias que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando.

La violencia del accidente provocó que los dos ocupantes quedaran atrapados entre los hierros retorcidos del vehículo. Según la información oficial, las graves lesiones sufridas les ocasionaron la muerte en el acto. Tras recibir un llamado telefónico que alertaba sobre lo sucedido, efectivos de la Comisaría Departamental Belén se dirigieron al lugar para intervenir en el siniestro. En el operativo también participaron peritos de la División Criminalística de Belén, personal de Bomberos Voluntarios y trabajadores del nosocomio zonal.

Las actuaciones se desarrollaron bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, que intervino en el procedimiento para avanzar con las diligencias correspondientes.

La escena del accidente

La gravedad del vuelco quedó reflejada en las consecuencias que sufrió el vehículo y en la situación en la que fueron encontrados sus ocupantes. Tanto García como Ritter quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del automóvil, según detalló la información oficial.

Las lesiones sufridas fueron de tal gravedad que ambos perdieron la vida en el acto. De esta manera, el accidente tuvo un desenlace fatal para las dos personas que viajaban en el Honda HR-V.

La información difundida no precisó otros detalles sobre el viaje que realizaban ni sobre las circunstancias previas al vuelco. El motivo por el cual el conductor perdió el control del vehículo tampoco fue establecido en el informe inicial.

Policías, emergencia y pericias

Luego de la alerta telefónica, efectivos de la Comisaría Departamental Belén se constituyeron en el lugar del accidente. El procedimiento contó, además, con la participación de peritos de la División Criminalística de Belén, convocados para realizar las tareas correspondientes en el escenario del siniestro.

También colaboraron efectivos de Bomberos Voluntarios y personal del nosocomio zonal. La intervención de estos equipos se desarrolló en el marco de las actuaciones desplegadas tras conocerse la gravedad del accidente y la situación de los ocupantes.

La presencia de los peritos de Criminalística formó parte del procedimiento llevado adelante en el lugar, mientras que los efectivos de la dependencia policial intervinieron a partir del llamado que alertó sobre el hecho.

El operativo quedó bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, organismo que impartió las instrucciones correspondientes para el desarrollo de las actuaciones.