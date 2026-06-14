Tragedia: falleció un jugador tras descompensarse durante un partido

Una jornada deportiva que se desarrollaba con normalidad en la localidad de Singuil terminó marcada por una profunda tragedia luego de que un jugador de fútbol de 54 años se descompensara en pleno partido y posteriormente falleciera en el Hospital Zonal.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 16:15 horas en las instalaciones del Club Deportivo Almafuerte de Singuil, escenario donde se disputaba un encuentro correspondiente al fútbol de veteranos entre los equipos de Chuchucaruana y Almafuerte.

De acuerdo con la información disponible, el compromiso se desarrollaba normalmente hasta que, transcurridos 31 minutos de juego, uno de los futbolistas sufrió una descompensación que obligó a detener inmediatamente las acciones deportivas para dar paso a la asistencia médica.

La intervención del personal de salud

El jugador afectado fue identificado por el apellido Vera, de 54 años. Tras advertirse la situación, se activó la asistencia sanitaria en el lugar.

Personal de salud ingresó al campo de juego y comenzó a realizar maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de estabilizar al deportista y revertir el cuadro que presentaba. Las tareas de asistencia se desarrollaron en medio de la preocupación de jugadores, allegados y personas que se encontraban presenciando el encuentro. La prioridad estuvo centrada en brindar atención inmediata al futbolista, mientras el partido quedaba completamente interrumpido por la emergencia.

La intervención médica se produjo apenas ocurrió la descompensación, en un intento por preservar la vida del deportista y garantizar una rápida derivación hacia un centro asistencial.

El traslado al Hospital Zonal

Luego de las primeras maniobras de asistencia, Vera fue trasladado al Hospital Zonal, donde continuó recibiendo atención médica.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados tanto en el lugar del encuentro como durante su derivación al centro de salud, finalmente se constató su fallecimiento.

La confirmación de la muerte generó una profunda conmoción entre quienes compartían la jornada deportiva y entre las personas vinculadas al ámbito del fútbol de veteranos que seguían el desarrollo del partido. La noticia transformó por completo el clima de una actividad deportiva que reunía a los equipos de Chuchucaruana y Almafuerte, dejando paso al dolor y la consternación por lo sucedido.