Tragedia en la Puna: un siniestro vial fatal enluta a Antofagasta de la Sierra

La tranquilidad de la Puna catamarqueña se vio abruptamente interrumpida por un episodio luctuoso que pone nuevamente en relieve la vulnerabilidad en las rutas provinciales. En la noche de ayer, un siniestro vial de consecuencias irreversibles tuvo lugar en el departamento Antofagasta de la Sierra, dejando como saldo el fallecimiento de un vecino de la zona. El hecho, que ocurrió en un punto neurálgico para el acceso a la localidad, ha movilizado a las autoridades judiciales y policiales de la Tercera Circunscripción Judicial.

El incidente se registró precisamente a las 20:40 horas, un momento del día donde las condiciones de visibilidad en las rutas de montaña suelen ser críticas. El escenario de la tragedia fue la Ruta Provincial N° 43, específicamente a la altura del ingreso a la Villa de Antofagasta de la Sierra, un sector de tránsito habitual tanto para residentes como para vehículos vinculados a la logística regional.

Las circunstancias del impacto

De acuerdo con la información oficial recabada en el lugar, el siniestro fue protagonizado por un vehículo de gran porte y un rodado menor. La camioneta involucrada es una Toyota Hilux de color gris. Al mando de dicho rodado se encontraba el ciudadano Jesús Silverio Alancay, de 46 años de edad.

Por razones que actualmente son materia de investigación para los peritos y la fiscalía interviniente, la camioneta embistió a un ciclista que circulaba por el mismo sector. La víctima, identificada como Genaro Mamani, de 72 años, se desplazaba en una bicicleta marca Venzo, rodado 29, de color blanco. La disparidad entre las dimensiones de ambos vehículos resultó determinante en el desenlace del choque.

Actuación policial y peritajes de rigor

Producto del violento impacto y debido a las graves lesiones sufridas, el septuagenario perdió la vida prácticamente en el acto. La magnitud del siniestro vial impidió cualquier tipo de asistencia médica que pudiera revertir el cuadro clínico de Mamani, confirmándose su deceso en el lugar del hecho.

Ante la confirmación de la fatalidad, se activó de inmediato el protocolo para este tipo de emergencias:

Intervinieron en primera instancia los efectivos de la Comisaría de Antofagasta de la Sierra, quienes procedieron al resguardo de la escena y el control del tránsito para evitar nuevos accidentes.

Posteriormente, se hicieron presentes los Peritos de la Dirección General de Criminalística, especialistas encargados de recolectar evidencias, realizar mediciones y determinar la mecánica del choque para establecer responsabilidades.