Tragedia vial en Catamarca: murió un motociclista tras un violento choque en la Capital

Un trágico siniestro vial se registró en la mañana de este sábado en la Capital catamarqueña, donde un joven de 27 años perdió la vida tras protagonizar un violento choque.

El hecho ocurrió alrededor de las 08.05 en calle Pedro Agote, entre Parque Nahuel Huapi y Parque Iguazú, donde efectivos de la Comisaría Séptima acudieron tras un requerimiento del SAE-911.

Por causas que se investigan, Javier Mariano Bustamante circulaba a bordo de una motocicleta Kymco CDI 150 cc cuando impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado y, posteriormente, colisionó contra un árbol en el lugar.

A raíz del fuerte impacto, el joven sufrió lesiones de gravedad y fue asistido por profesionales del SAME, quienes dispusieron su traslado de urgencia al Hospital Interzonal San Juan Bautista.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el motociclista falleció horas después como consecuencia de las heridas sufridas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta, con jurisdicción en la zona, junto a peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes del Precinto Judicial N° 4, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno, que busca determinar las circunstancias del siniestro.