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Tragedia vial: murió un ciclista tras ser embestido en la Ruta 40

El hecho ocurrió en Tucumán durante la mañana. La víctima falleció en el acto y la Justicia investiga las causas del siniestro.

22 Marzo de 2026 13.32

Un ciclista murió este domingo por la mañana tras ser embestido por un automóvil en la Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad de Quilmes, en la provincia de Tucumán.

El siniestro se registró alrededor de las 8:15, cuando por causas que aún se investigan el vehículo impactó contra la víctima, provocándole la muerte en el acto.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos y peritos, bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que busca determinar la mecánica del hecho.

El trágico episodio vuelve a poner en foco la seguridad vial en rutas del norte argentino, utilizadas también por catamarqueños que transitan a diario por la región.

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choque Ruta 40 Siniestro vial fatal

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