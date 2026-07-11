Violencia en Catamarca: atacó a golpes a su pareja y rompió el celular

A las 14:20 de la tarde de hoy, personal de la Comisaría Décima Primera intervino en un hecho ocurrido en la esquina de las avenidas N° 2 y N° 15 del Complejo Habitacional Valle Chico, luego de un requerimiento efectuado por el SAE-911.

Al arribar al lugar indicado, los efectivos policiales se encontraron con que un Comisario de Policía tenía aprehendido a un hombre de 43 años de edad, quien había sido reducido tras una situación denunciada en el contexto de una presunta agresión dentro del ámbito de pareja.

La intervención permitió contener el episodio y avanzar con las actuaciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos ante situaciones que involucran violencia familiar y de género.

Un episodio que involucró a una mujer de 40 años

Según la información recabada durante el procedimiento, el hombre habría intentado agredir a su pareja, una mujer de 40 años de edad. Además, en el marco del mismo episodio, el sujeto habría ocasionado daños en el teléfono celular de la femenina.

El hecho derivó en la intervención de las autoridades policiales, quienes procedieron al traslado del hombre involucrado para continuar con las medidas correspondientes.

La situación fue comunicada a la Justicia y el aprehendido quedó alojado en la dependencia policial correspondiente.

Actuación judicial y continuidad de las medidas

Tras la intervención inicial, el hombre fue trasladado y alojado en la seccional, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tomará intervención en la investigación del episodio.

En tanto, a la mujer damnificada se le indicó la posibilidad de formalizar la denuncia correspondiente, por lo que fue invitada a presentarse en la Unidad Judicial N° 9 para realizar las actuaciones legales pertinentes.

Canales de asistencia para víctimas de violencia

Ante situaciones de violencia familiar y de género, se encuentran disponibles canales de atención destinados a brindar asistencia y acompañamiento.

Las mujeres víctimas de violencia pueden comunicarse a:

Línea 144: servicio gratuito y anónimo.

servicio gratuito y anónimo. 911: línea de emergencias.

línea de emergencias. Disponibilidad: las 24 horas del día, los 365 días del año.

Estos canales permanecen habilitados para recibir comunicaciones vinculadas a situaciones de violencia familiar y de género, permitiendo solicitar intervención y asistencia ante hechos de esta naturaleza.