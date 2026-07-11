Tensión en Catamarca: intentó una conexión clandestina y se autolesionó para evitar caer preso

La tranquilidad de la madrugada en el barrio Parque Sur se vio drásticamente alterada hoy cuando un incidente que comenzó como una presunta infracción de servicios públicos derivó en un violento operativo de seguridad. El reloj marcaba las 04:00 horas cuando el centro de monitoreo SAE-911 emitió una alerta que requirió la inmediata intervención de las fuerzas policiales encargadas de la cuadrícula.

A partir de este requerimiento técnico e institucional, efectivos de la Comisaría Décima Primera se desplazaron con celeridad hacia el sector indicado. El epicentro del suceso se localizó específicamente sobre la calle Montevideo, un punto neurálgico del mencionado barrio donde se estaba desarrollando una actividad catalogada fuera de los marcos legales y que ponía en riesgo la infraestructura urbana del sector.

Al arribar al lugar exacto de la denuncia, el personal policial constató la presencia de un individuo que se encontraba realizando maniobras altamente peligrosas. Se trataba de un hombre identificado por el apellido Veliz, de 31 años de edad. De acuerdo con los informes policiales recolectados de la escena, Veliz habría intentado realizar conexiones clandestinas en la zona, una práctica que suele comprometer las redes de servicios y que motivó la intervención directa de las autoridades preventivas de la ciudad.

Fuga, interceptación y escalada de violencia

El desarrollo del procedimiento no fue pacífico. La secuencia de los hechos demuestra que el sospechoso demostró una clara voluntad de evadir el accionar de la justicia desde el primer instante en que notó que había sido descubierto. Los reportes oficiales confirman el siguiente orden de acontecimientos:

Detección y fuga: El individuo, al percatarse de la presencia policial de los efectivos de la Comisaría Décima Primera, interrumpió de inmediato sus tareas clandestinas en la vía pública.

Intento de escape: Con el fin de evitar su detención, el sujeto emprendió una veloz huida por las arterias del barrio Parque Sur.

Interceptación inmediata: La rápida reacción y el despliegue del personal actuante impidieron que el sospechoso lograra su cometido de escape, siendo interceptado a los pocos metros del lugar de origen del incidente.

Sin embargo, el verse acorralado por los efectivos policiales provocó una alarmante escalada de violencia por parte de Veliz. Lejos de deponer su actitud hostil tras la interceptación, el escenario sumó una gravedad extrema debido a las acciones de desesperación del aprehendido.

Durante el transcurso del procedimiento de captura, el sujeto se habría autolesionado con un elemento cortante en distintas partes del cuerpo, infligiéndose heridas en medio del descontrol de la situación. Asimismo, la agresión no se limitó a su propia integridad física: el hombre de 31 años intentó agredir al personal policial interviniente. A pesar de la hostilidad y de la utilización del elemento cortante contra los uniformados, Veliz no logró su cometido de herir a los agentes gracias al accionar preventivo y las maniobras de sujeción desplegadas en la calle Montevideo.

Asistencia médica de urgencia y derivación judicial

Una vez controlada la situación física del aprehendido y garantizada la seguridad perimetral de los actuantes en el barrio Parque Sur, la prioridad de la Comisaría Décima Primera se trasladó a la atención de las heridas que el propio Veliz se había provocado en distintas partes del cuerpo.

Ante la urgencia de las lesiones autoinfligidas con el objeto cortante, se solicitó la presencia en el lugar de personal sanitario. El hombre fue asistido por profesionales médicos del SAME, quienes se encargaron de realizar las curaciones pertinentes y evaluar su estado general de salud tras los episodios de violencia vividos en la vía pública a las 04:00 de la madrugada.

Resuelta la instancia de atención médica de emergencia y estabilizado el paciente, las actuaciones policiales correspondientes se trasladaron formalmente al plano judicial. El ciudadano de apellido Veliz fue puesto a disposición de la Fiscalía en turno del Distrito Sur, el órgano encargado de tutelar la legalidad del procedimiento y de evaluar las consecuencias jurídicas tanto del intento de conexión clandestina como de las agresiones y la resistencia armada contra la autoridad. Desde dicha sede judicial se impartieron las directivas a seguir.