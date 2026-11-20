Un procedimiento llevado adelante por efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, permitió ayer detectar el transporte de sustancias estupefacientes en un colectivo de larga distancia que circulaba por la Ruta Nacional N° 38, en el departamento Paclín. Como resultado de las actuaciones, una mujer quedó detenida y fue puesta a disposición de la Justicia Federal de Catamarca.

El operativo se desarrolló en el tramo comprendido entre las localidades de La Merced y La Bajada, donde los numerarios policiales realizaron controles vehiculares e identificación de personas. Las tareas contaron con la colaboración de canes detectores de sustancias estupefacientes, que participaron en los procedimientos destinados a inspeccionar los vehículos y los equipajes transportados.

Durante uno de los controles, y con la presencia de testigos civiles, el personal policial procedió a revisar los equipajes que eran trasladados en colectivos de larga distancia. Fue en ese contexto que los efectivos encontraron sustancias de características sospechosas, tanto en forma de polvo de color blanco como de material herbáceo.

Los elementos encontrados fueron sometidos a las correspondientes pruebas de campo, mediante las cuales se estableció que se trataría de 409 gramos de cocaína y 260,6 gramos de marihuana, respectivamente. A partir de ese resultado, ambas sustancias quedaron en calidad de secuestro, junto con otros elementos encontrados durante el procedimiento.

Cocaína, marihuana y dinero en efectivo

El hallazgo de las sustancias se produjo durante la inspección de los equipajes transportados en las unidades de larga distancia, en el marco de los controles que los efectivos realizaban sobre la mencionada ruta provincial de circulación nacional.

La intervención policial permitió reunir distintos elementos que quedaron incorporados al procedimiento. Además de los estupefacientes detectados mediante las pruebas de campo, los uniformados procedieron al secuestro de una importante suma de dinero en efectivo y de un teléfono celular.

El procedimiento se llevó adelante con la intervención de testigos civiles, conforme a las actuaciones realizadas por el personal policial durante la inspección de los equipajes. De esta manera, el operativo permitió detectar las sustancias y disponer el secuestro de los elementos mencionados.

Una pasajera y un envoltorio oculto en su cuerpo

En el desarrollo de las actuaciones, los efectivos también avanzaron con la identificación de los pasajeros que viajaban en el colectivo. Fue durante esa instancia cuando detectaron que una mujer llevaría oculto en su cuerpo un envoltorio que contenía una sustancia aparentemente prohibida.

Ante esta situación, los uniformados tomaron de inmediato los recaudos legales correspondientes y dispusieron el traslado de la mujer al Hospital San Juan Bautista, ubicado en la Ciudad Capital, con el objetivo de que se le practicara el control médico pertinente.

La intervención sanitaria se produjo como parte de las medidas adoptadas por el personal policial luego de advertir la presencia del envoltorio que la pasajera presuntamente transportaba oculto en su cuerpo. La situación requirió que los efectivos dispusieran su traslado al establecimiento de salud para realizar las verificaciones correspondientes.

Sin embargo, durante su permanencia en el nosocomio, la mujer habría protagonizado un nuevo episodio. De acuerdo con la información del procedimiento, habría intentado darse a la fuga, aunque no consiguió concretar su cometido. Posteriormente, habría agredido a los policías que intervenían en la situación.

Este episodio se sumó a las circunstancias que rodearon el operativo y motivó la continuidad de las actuaciones policiales correspondientes.

Intervención de la Justicia Federal de Catamarca

Finalmente, la mujer fue detenida y puesta a disposición del Juzgado Federal de Catamarca, a cargo del doctor Miguel Ángel Contreras, organismo judicial desde el cual se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en relación con el procedimiento.

De esta manera, las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá intervenir conforme a las disposiciones impartidas para avanzar con las medidas correspondientes.

El operativo desarrollado sobre la Ruta Nacional N° 38 tuvo como protagonistas a los numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes realizaron los controles vehiculares y la identificación de personas con la colaboración de canes especializados en la detección de sustancias estupefacientes.